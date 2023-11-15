  • USD: 28,58 - 28,63
  • EURO: 30,61 - 30,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da feci kaza! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 3 ölü

Adana'da otoyolda ters yönden gelen hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 15.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Adana'da feci kaza! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 3 ölüAdana'daki kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Boz'un kullandığı 01 EZV 42 Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile otoyolda ters şeride girdi. Bir çok sürücüyü tehlikeye atarak ilerleyen Boz'a polis ekipleri ters yönden gittiği için 'dur' ihtarında bulundu.

8 KİLOMETRE TERS YOLDAN GİTTİ

Boz, polislerinde ihtarına uymayarak yaklaşık 8 kilometre boyunca otoyoldan tersten yoldan gitmeye devam etti. Bu sırada otoyolda ilerleyen Fatih İlkgün kullandığı 06 DSC 216 Citron C-Elysée marka otomobile çarptı.

Adana'da feci kaza! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ters yönde ilerleyen Kemal Boz, eşi Dönay Boz ve çarptıkları otomobil sürücüsü Fatih İlkgün'ün öldüğünü belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada ölen kişilerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da feci kaza! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 3 ölü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibinde! Bakan Mehmet Şimşek: Küresel fon akışı hızlanacak
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor
İsrail'den Lahey'e gizli not! Gazze’deki vahşetin perde arkası: Kanlı strateji…
Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu
Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek
Yolsuzluk iddiaları tek tek sıralandı! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni
Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak
Gözünü kan bürümüş İsrail ordusu yeni katliam için Şifa Hastanesi'nde: Bombardımanın ardından operasyon başlattı
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Sarallar suç örgütü çökertildi! Ali Yerlikaya açıkladı: 24 şüpheli yakalandı
Meral Akşener ve Özgür Özel bir araya geliyor: İttifak konusu ele alınacak
İsrail’den El Şifa Hastanesi’nde ölüm çemberi! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Biden’dan yeni açıklama…
İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor