Adana'da feci kaza! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 3 ölü

Adana'daki kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Boz'un kullandığı 01 EZV 42 Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile otoyolda ters şeride girdi. Bir çok sürücüyü tehlikeye atarak ilerleyen Boz'a polis ekipleri ters yönden gittiği için 'dur' ihtarında bulundu.Boz, polislerinde ihtarına uymayarak yaklaşık 8 kilometre boyunca otoyoldan tersten yoldan gitmeye devam etti. Bu sırada otoyolda ilerleyen Fatih İlkgün kullandığı 06 DSC 216 Citron C-Elysée marka otomobile çarptı.Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ters yönde ilerleyen Kemal Boz, eşi Dönay Boz ve çarptıkları otomobil sürücüsü Fatih İlkgün'ün öldüğünü belirledi.Kazada ölen kişilerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.