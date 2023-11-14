  • USD: 28,54 - 28,59
  • EURO: 30,52 - 30,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!

CHP, seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yaptı. Belediyelerde terör şüphelilerini işe aldı… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine bir skandala imza attı. Soyer'in daha önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadro verilen ve 2019'da gözaltına alınan Selda Aydın Baran'ı İzmir'e transfer ettiği ortaya çıktı. Selda Ayrın Baran'ın, PKK elebaşı Sabri Ok'un yeğeni olması kirli ittifakı kanıtladı…

Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
Ekleme: 14.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yaptı.

Kazandığı belediyelerde, terör şüphelilerini işe aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ise yeni bir skandal yaşandı.

Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!

Yeni Asır'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in terör örgütü PKK'nın üst üzey isimlerinden elebaşı Sabri Ok'un yeğeni Selda Aydın Baran'ı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir'e transfer ettiği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DİYARBAKIR'DA ÇALIŞMIŞ!

PKK'lı Sabri Ok'un yeğeni olan Selda Aydın Baran'ın İzmir'e gelmeden önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Ancak, 2019'da terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle Başkan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmış, belediyeye de kayyum atanmıştı. O dönem, yapılan operasyonlarda Sabri Ok'un yeğeni olan Selda Aydın Baran da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!

EĞİTMEN KADROSUNDA İŞ VERİLDİ!

Açığa alındıktan sonra göreve dönen Selda Aydın Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde kuracağı ittifakı açık açık kanıtladı…

Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde eğitmen kadrosuyla görev yaptığı anlaşıldı.

Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!

SOYER'İN İLK SKANDALI DEĞİL!

Selda Aydın Baran'a verilen görev, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer skandalı da hatırlattı.

Daha önce Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcısı iken önce Çiğli Belediyesi'ne geçiş yapan Mustafa Demir, Tunç Soyer tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmıştı.

Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!

Selda Aydın Baran gibi Sosyal Projeler Dairesi'nde görev verilen Mustafa Demir, geçtiğimiz yıl PKK'nın mali yapılanma yöneticisi olduğu suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon kapsamında tutuklanmıştı.



Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
İsrail kendi askerini vurdu! İsrail ordusuna yalvardığı son videosu ortaya çıktı: Lütfen durun!
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
MİT'ten nokta operasyon!
Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etti
Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
'Temiz' dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz
Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Dünya ayağa kalktı: Hepimiz Filistinliyiz
CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
İsrailli uzmanlar kirli planı duyurdu! Filistin'in başına Orta Doğu kiralık katilini getirecekler...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
Cari işlemler üst üste fazla verdi! Bakan Şimşek 'Devamı gelecek' diyerek duyurdu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!