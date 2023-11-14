Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!

CHP, seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yaptı. Belediyelerde terör şüphelilerini işe aldı… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine bir skandala imza attı. Soyer'in daha önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadro verilen ve 2019'da gözaltına alınan Selda Aydın Baran'ı İzmir'e transfer ettiği ortaya çıktı. Selda Ayrın Baran'ın, PKK elebaşı Sabri Ok'un yeğeni olması kirli ittifakı kanıtladı…

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yaptı.Kazandığı belediyelerde, terör şüphelilerini işe aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ise yeni bir skandal yaşandı.Yeni Asır'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in terör örgütü PKK'nın üst üzey isimlerinden elebaşı Sabri Ok'un yeğeni Selda Aydın Baran'ı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir'e transfer ettiği ortaya çıktı.PKK'lı Sabri Ok'un yeğeni olan Selda Aydın Baran'ın İzmir'e gelmeden önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.Ancak, 2019'da terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle Başkan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmış, belediyeye de kayyum atanmıştı. O dönem, yapılan operasyonlarda Sabri Ok'un yeğeni olan Selda Aydın Baran da gözaltına alınanlar arasındaydı.Açığa alındıktan sonra göreve dönen Selda Aydın Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde kuracağı ittifakı açık açık kanıtladı…Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde eğitmen kadrosuyla görev yaptığı anlaşıldı.Selda Aydın Baran'a verilen görev, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer skandalı da hatırlattı.Daha önce Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcısı iken önce Çiğli Belediyesi'ne geçiş yapan Mustafa Demir, Tunç Soyer tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmıştı.Selda Aydın Baran gibi Sosyal Projeler Dairesi'nde görev verilen Mustafa Demir, geçtiğimiz yıl PKK'nın mali yapılanma yöneticisi olduğu suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon kapsamında tutuklanmıştı.