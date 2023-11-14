TFF'den flaş hamle! Yeni hakemler aranıyor

Türkiye'de birçok takımın hakem kararlarına yönelik eleştirileri sürerken, TFF, Hakem Akademisi aracılığıyla yeni hakemleri yetiştirmek üzere adım attı.TFF, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Türkiye genelinde aday hakem kurslarının başvurularını almaya başladığını açıkladı.Hakemlik kariyerine ilgi duyan herkesi kapsayan başvurular için Türkiye Futbol Federasyonu, adaylara başvuru formunu doldurarak katılım çağrısında bulundu.Aday hakem kursları, 'Online İçerik Paylaşımı', 'İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı', ve 'Atletik Performans Testi' olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Başarılı olan adaylar, hakemlik kariyerine adım atacak.TFF, yeni hakem adaylarını yetiştirmek için başvuru sürecini başlatırken, Türk futboluna katkı sağlamak isteyen herkesi bu önemli süreçte yer almaya davet ediyor.