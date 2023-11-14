TFF'den flaş hamle! Yeni hakemler aranıyor
Son zamanlarda artan hakem tartışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem kadrosunu güçlendirmek için yeni adaylara kapılarını açıyor.
Türkiye'de birçok takımın hakem kararlarına yönelik eleştirileri sürerken, TFF, Hakem Akademisi aracılığıyla yeni hakemleri yetiştirmek üzere adım attı.
ADAY HAKEM KURSLARI BAŞLIYOR
TFF, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Türkiye genelinde aday hakem kurslarının başvurularını almaya başladığını açıkladı.
HAKEMLİK KARİYERİNE İLK ADIMI ATIN
Hakemlik kariyerine ilgi duyan herkesi kapsayan başvurular için Türkiye Futbol Federasyonu, adaylara başvuru formunu doldurarak katılım çağrısında bulundu.
EĞİTİM AŞAMALARI DETAYLANDIRILDI
Aday hakem kursları, 'Online İçerik Paylaşımı', 'İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı', ve 'Atletik Performans Testi' olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Başarılı olan adaylar, hakemlik kariyerine adım atacak.
TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İSTEYENLER DAVET EDİLİYOR
TFF, yeni hakem adaylarını yetiştirmek için başvuru sürecini başlatırken, Türk futboluna katkı sağlamak isteyen herkesi bu önemli süreçte yer almaya davet ediyor.
ADAY HAKEM KURSLARI BAŞLIYOR
TFF, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Türkiye genelinde aday hakem kurslarının başvurularını almaya başladığını açıkladı.
HAKEMLİK KARİYERİNE İLK ADIMI ATIN
Hakemlik kariyerine ilgi duyan herkesi kapsayan başvurular için Türkiye Futbol Federasyonu, adaylara başvuru formunu doldurarak katılım çağrısında bulundu.
EĞİTİM AŞAMALARI DETAYLANDIRILDI
Aday hakem kursları, 'Online İçerik Paylaşımı', 'İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı', ve 'Atletik Performans Testi' olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Başarılı olan adaylar, hakemlik kariyerine adım atacak.
TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İSTEYENLER DAVET EDİLİYOR
TFF, yeni hakem adaylarını yetiştirmek için başvuru sürecini başlatırken, Türk futboluna katkı sağlamak isteyen herkesi bu önemli süreçte yer almaya davet ediyor.