Starbucks'a ikinci darbe: Çalışanları tarihi grev başlatıyor

İşgalci İsrail'e açıktan destek veren kahve zinciri Starbucks'a karşı başlatılan boykotlar sürerken markanın cirosunda yüzde 20'lere varan düşüşler yaşandığı ortaya çıktı.Hatta ABD'de bir havaalanı Starbucks şubesinde yöneticilik yapan Katie Roses isimli çalışan, Siyonistlere ve destekçilerine karşı yapılan protestoların marka sahiplerine ciddi kayıplar yaşattığını açıklamıştı.Şimdi ise İsrail'a olan desteğiyle dünya kamuoyundan ciddi bir darbe alan Starbucks'ın çalışanları tarihi greve hazırlanıyor.Sendikalı Starbucks Corp. baristaları şimdiye kadarki en büyük grevlerini gerçekleştirecek.Çalışanlar dev şirketi örgütlenme kararı alan Starbucks noktalarında çalışanlarla adil müzakere yapmayı reddetmekle suçluyor.Starbucks Workers United sendikasına göre yüzlerce işyerinde binlerce çalışan Perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.Grev, Starbucks'ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan şirketin Kırmızı Bardak Günü'ne denk getiriliyor.Sendika, Starbucks'ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasadışı bir şekilde reddettiğini söylüyor.