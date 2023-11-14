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Beyaz Gazete
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Starbucks'a ikinci darbe: Çalışanları tarihi grev başlatıyor

Gazze'de katliam yapan İsrail'e verdiği destek sonrası başlayan boykot çağrılarıyla ciddi bir darbe alan Starbucks'da şimdi ise çalışanlar tarihi greve bir hazırlanıyor.

Ekleme: 14.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Starbucks'a ikinci darbe: Çalışanları tarihi grev başlatıyorİşgalci İsrail'e açıktan destek veren kahve zinciri Starbucks'a karşı başlatılan boykotlar sürerken markanın cirosunda yüzde 20'lere varan düşüşler yaşandığı ortaya çıktı.

Hatta ABD'de bir havaalanı Starbucks şubesinde yöneticilik yapan Katie Roses isimli çalışan, Siyonistlere ve destekçilerine karşı yapılan protestoların marka sahiplerine ciddi kayıplar yaşattığını açıklamıştı.

ÇALIŞANLARINI BIKTIRDI

Şimdi ise İsrail'a olan desteğiyle dünya kamuoyundan ciddi bir darbe alan Starbucks'ın çalışanları tarihi greve hazırlanıyor.

Sendikalı Starbucks Corp. baristaları şimdiye kadarki en büyük grevlerini gerçekleştirecek.

Çalışanlar dev şirketi örgütlenme kararı alan Starbucks noktalarında çalışanlarla adil müzakere yapmayı reddetmekle suçluyor.

BİNLERCE ÇALIŞAN İŞ BIRAKACAK

Starbucks Workers United sendikasına göre yüzlerce işyerinde binlerce çalışan Perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Grev, Starbucks'ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan şirketin Kırmızı Bardak Günü'ne denk getiriliyor.

Sendika, Starbucks'ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasadışı bir şekilde reddettiğini söylüyor.
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