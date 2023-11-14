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Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek

İsrail Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Ekleme: 14.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin 'terörist' olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

Terörist tanımı genişletildi

İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak 'nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının' ardından terörist olarak ilan edebiliyordu.

Yasada ayrıca 'terör operatörü' tanımı, 'bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini' de kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 189 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.
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