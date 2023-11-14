Sarallar suç örgütü çökertildi! Ali Yerlikaya açıkladı: 24 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terörden uyuşturucu ile mücadeleye ve suç çetelerini çökertmeye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hemen her gün sosyal medya hesabından yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunuyor.Bakan Yerlikaya son olarak bir çetenin daha çökertildiğini açıkladı.Bu kes hedef 'Sarallar organize suç örgütü' oldu.İstanbul Düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve “Sarallar” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs Yakalandı.Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi.Suç örgütünün, İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları,kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darbettikleri,yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri,sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları,site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri,eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri,Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak” ve tespit edilen suçları işleyerek, kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan İstanbul genelinde korkutma baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu şahıslardan 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek