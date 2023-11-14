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Polisler ihbara gidince acı olay ortaya çıktı: Komşuları maskesiz sokağa inemedi

Antalya’da komşularının kendisinden haber alamadığı yalnız yaşayan 70 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alarak aşağı inen komşuları ise çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı. Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu, komşuları tarafından en son cuma günü kaldırımda yürürken görüldüğü öğrenildi.

Ekleme: 14.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Polisler ihbara gidince acı olay ortaya çıktı: Komşuları maskesiz sokağa inemediOlay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; daireden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri dairede yalnız yaşayan Makbule Oral (70)'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu komşuları tarafından en son cuma günü kaldırım üzerinde yürürken görüldüğü öğrenildi.

Polisler ihbara gidince acı olay ortaya çıktı: Komşuları maskesiz sokağa inemedi

Maskesiz sokağa çıkamadılar
Diğer taraftan, acı haberi alarak aşağı inen komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı.

Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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