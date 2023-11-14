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Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi

Nebi Hatipoğlu, Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifalarıyla sarsılan İyi Parti'de şimdi de 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel istifa sinyali verdi. Bununla birlikte partinin Ankara'da bir merkezden belirli isimler tarafından yönetildiğine dair iddia İyi Parti'yi karıştırdı.

Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Ekleme: 14.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan muhalefet bir türlü toparlanamadı.

Bu partilerin başında da İyi Parti geldi.

İyi Parti içerisinde yaşananlar nedeniyle peş peşe istifalar gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Hatipoğlu'nun ardından bu kez de Partinin kurucularından Durmuş Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.

Ancak İyi Parti'de istifa depremi Yılmaz ile sınırlı kalmadı.

Bu kez de partide Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapan Bahadır Erdem İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Önce Hatipoğlu sonra Yılmaz, en son da Erdem'in istifası geldi Erdem istifa nedeni olarak, İyi Parti'nin yerel seçimlerde özellikle Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayı planlaması yüzünden bu kararı aldığını paylaştı.

Hatipoğlu'nun ardından Yılmaz ve Erdem'in ayrılmalarıyla sarsılan İyi Parti'de istifa dalgası bitmeyecek gibi görünüyor. Öte yandan 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'den de manidar bir paylaşım geldi.

Sinyali verdi: Gitme vakti geldiyse, kaldığın her an ziyandır

Yaptığı paylaşımla istifa sinyali veren Erel, “Gitme vakti geldiyse, kaldığın her an ziyandır” ifadelerini kullandı.

Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi

Erel'in istifa sinyali verdiği paylaşımının yanı sıra parti içerisindeki karışıklıkla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre bu iddia Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Genel Başkan Meral Akşener ve Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar ile eşinin hesaplarını incelettiğiydi.

Bu iddiayla ile birlikte Dikbayır'a yakınlığıyla bilinen İyi Parti Sakarya İl Teşkilatı'nın görevden alınması gözleri yeniden İyi Parti'ye çevirdi.

'İyi Parti, Ankara'da bir merkezden yönetiliyor'

Bunun üzerine Kriz sonrasında Dikbayır, dilekçe vererek iddiaların araştırılmasını istedi.
Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
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