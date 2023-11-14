Numan Kurtulmuş, Meral Akşener'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Meclis'te gerçekleşen ziyarette Can Atalay ve AYM-Yargıtay arasındaki yargı krizi görüşüldü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı seçildiğinde kendisini ziyaret eden Meral Akşener'e iade-i ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi.Can Atalay ve Yargıtay-AYM krizi gündemlerindeydiİkilinin görüşmesinde, TİP milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği dokunulmazlığı konuşuldu.Ayrıca Yargıtay-AYM krizi de iki ismin gündemindeydi.