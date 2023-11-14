Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturması derinleştiriliyor.Dilan ve Engin Polat çiftiyle gündemden düşmeyen kara para aklama iddiası bu sefer de Candan kardeşlere sıçradı.Bu kapsamda sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı.Suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındılarŞüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi.Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Candan kardeşlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, banka hesaplarının kontrol edildiği bildirildi.Öte yandan lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu aktarılmıştı.Ayrıca Candan kardeşlerin örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.