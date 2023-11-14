Muğla'da yıldırım düşen evde yangın çıktı
Milas'ta devam eden yağmur yağışı sırasında bir evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından büyümeden söndürülürken küçük çaplı hasar oluşan evde can kaybı ve yaralanan kimse olmadı.
Akşam saatlerinde Hacıapti Mahallesi, Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve tarihi olduğu belirtilen boş bir eve yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi ile birlikte tarihiev çatısından tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, evde küçük çaplı hasara yol açarken, yangında can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.
Yıldırım düşmesi ile birlikte tarihiev çatısından tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, evde küçük çaplı hasara yol açarken, yangında can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.