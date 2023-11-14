Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların; yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan tüm illerimizin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 9°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 19°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam satlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 14°CParçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 12°C, 18°CParçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 12°C, 21°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 21°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, Burdur'un kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 27°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA 9°C, 17°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KAYSERİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.RİZE 16°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 16°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AĞRI 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN 14°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı