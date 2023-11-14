  • USD: 28,54 - 28,59
  • EURO: 30,52 - 30,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Kasım hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji tarafından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olurken, yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu değerlendirmeleri.

Ekleme: 14.11.2023 - 09:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan tüm illerimizin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam satlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 14°C
Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 12°C, 18°C
Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 21°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 21°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, Burdur'un kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 9°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KAYSERİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

RİZE 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
İsrail kendi askerini vurdu! İsrail ordusuna yalvardığı son videosu ortaya çıktı: Lütfen durun!
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
MİT'ten nokta operasyon!
Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etti
Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
'Temiz' dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz
Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Dünya ayağa kalktı: Hepimiz Filistinliyiz
CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
İsrailli uzmanlar kirli planı duyurdu! Filistin'in başına Orta Doğu kiralık katilini getirecekler...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
Cari işlemler üst üste fazla verdi! Bakan Şimşek 'Devamı gelecek' diyerek duyurdu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!