Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Doğal bir dürtü olan kaşıntı, çoğunlukla vücuda temas eden böcek ve bitkileri uzaklaştırmak, toksik maddelere karşı bağışıklık sisteminin histamin salgılamasını tetiklemek için oluşur. Esneme gibi bulaşıcı olduğu düşünülen kaşıntı, bazı durumlarda rahatsız edici bir cilt sağlığı sorununa dönüşebilir. Vücudunuzdaki bilmediğiniz kaşıntının sebebi tahtakuruları olabilir. Çarşaflarda, mobilyalarda gelişen böcek olarak bilinen tahtakuruları, vücutta yoğun kaşıntıya neden olur. İnsanların ve hayvanların kanını emen ve tahta gibi sert bir dış kabuğuna sahip tahtakurusu, zamanla çoğalır ve bunu fark etmek neredeyse imkansızdır. öylece doğrudan odada hayatınız tehlikeye girebilir. Peki, tahta kurusu ısırığı nasıl olur ve nasıl anlaşılır? Tahta kurusu ısırığı nasıl geçer ve ne iyi gelir? Tahta kurusu ısırığı tedavi edilmezse ne olur? Tahtakuruları nasıl yok olur? İşte, tüm detaylar...

Tahtakuruları, çarşaflarda, mobilyalarda çoğalan böceklerdir. Çarşafları pencereden dışarı sallasanız da bu böceklerden kurtulamazsınız.Tahtakuruları, kanlarıyla beslenmek için bireyleri ısırırlar. Bu tür böcekler aynı süre içerisinde 90 kez sokabilmektedir. Hatta ciddi kaşıntıya neden olmalarının nedeni de budur.Tahta kurusu ısırığı genel olarak vücudun boyun, bacak, kol ve gövdelerde görülmektedir. Tahta kuruları vücuda yapışmazlar, yaklaşık olarak 10 dakika süren klan emme işlemlerinin ardından ayrılırlar. Tahta kurusunun ısırdığı bölgede fark edilebilir bir kızara meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra alerjik reaksiyonlarda derinin su toplaması da mümkündür. Isırıldığı bölgede meydana gelen kızarıklıklar zamanla belirgin hale gelir.Tahta kurusu ısırığının en belirgin anlaşılması kızarık bölgelerde olan kaşıntılardır. Bu kaşıntılar sivrisinek ısırığından farkı ise genel olarak damarların yakınında bulunması ve kızarıklıkların çok daha yaygın olarak görülmesidir. Tahta kurusu ısırığı vücudun belirli bir bölgesinde görülebildiği gibi farklı yerlerde de görülebilmektedir.- Kaşıntıların olduğu yerde ağrıların görülmesi ve aşırı şekilde yanma hissi.- Kabarık kızarıklıklar görülmesi.- Tahta kurularının ısırdıkları yerlerde görülen kanamalar.- Ciltte su toplaması.Birçok böceğin ısırığı zararsızdır. İnsan vücuduna büyük bir etki bırakmadan hatta bazıları anlaşılmadan bile kendi kendine geçebilmektedir. Tahta kurusu ısırığı da bu şekildedir. Bu nedenle de çok kolay bir şekilde tedavi edilebilir. Tahta kurusu ısırığı insan vücudunda genel olarak büyük tıbbi sıkıntıya sebep olmamaktadır. Tıbbi tedavi olmaksızın geçebilen tahta kurularını ısırığı rahatsız etmeye başladığında ve kaşıntılar arttığında mutlaka doktor yardımı alınması gereken bir durum olduğu anlamına gelir. Ayrıca su toplaması durumunda da doktor yardımı alınmalıdır.Tıbbi yardımlar (ilaç ve kremler olmadan da tahta kurusu ısırığı geçirilebilmektedir. Tahta kurusu ısırığı durumunda çevresinde bulunan gıdalardan da yardım alınabilir.Tahta kurusu ısırığında ısırılmış olan bölgelere şunlar sürülerek kaşıntının önüne geçilebilir:- Aloe vera özlü kremler- Sıcak su ve sabun ile bölgenin iyice temizlenmesi- Diş macunu sürülmesi- Tarçın ve bal sürülmesi- Muz kabuklarının ısırık olan yerlere konulması.- Limon ve sarımsak da sürülebilir.Tahta kuruları evlerin genel olarak dip köşelerinde görülmektedir.Tahta kuruları da her canlı gibi besin kaynaklarının yanında yaşamayı tercih ederler.Bu nedenle de koltuk, yatak ve sandalye gibi yerlerin karanlık bölümlerinde görülebilmektedir.Tahta kuruları yatak ve yorganların içinde de yaşayabilir.Tüm bunların yanı sıra; nemli ve karanlık depolarda, eski mobilyaların dip köşelerinde, dolapların arkalarında, döşemelerin arasında, elektrik prizlerinin içinde, oyuklarda, duvarların çatlaklarını içinde özellikle nemli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler.Bu böcekler 4 ila 7 mm boyutlarında olduklarından gözle görülmeleri çok zordur. Evinizdeki tahtakurularından kurtulmak için iki yöntemi tercih edebilirsiniz: mekanik yöntem veya kimyasal yöntem.Birincisi buharlı temizleyici kullanmaktır, ancak sadece bu değil. Yatak, koltuk, minder, baza ve kanepelerin temizliğini elektrikli süpürge ile de yapabilirsiniz.İkinci yöntem ise atak tedavisi için fümigatör veya otomatik aerosol kutusunun kullanılmasını içerir.Zararlı böceklerin enfekte olmasını ve istila edilmesini önlemek için, toplanabilecekleri yerleri sınırlamak çok önemlidir.Bu nedenle evin temiz tutulması, yatakların altlarının ve şiltelerin üstlerinin düzenli olarak süpürülmesi tavsiye edilir.Ayrıca nevresimlerin sık sık değiştirilmesi, duvar ve pencerelerdeki tüm çatlak ve yarıkların kapatılması önerilir.Öte yandan eve getirilen ürünlere de dikkat etmek gerekiyor.Kullanmadan önce kullanılmış kitapların, yeni mobilyaların veya konsinye mağazalardan veya bit pazarlarından satın alınanların durumunu kontrol ettiğinizden emin olun.