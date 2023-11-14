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İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…

İsrail'in Gazze'de 39 gündür katliam yapmasına açık çek veren ABD'de işler karıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın attığı bir elektronik posta, ABD'deki İsrail çatlağını gözler önüne serdi. Blinken Gazze konusunda bakanlıkta anlaşmazlık olduğunu itiraf etti.

İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…
Ekleme: 14.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…
Katliam yapması için 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah yığan ABD'de işler karıştı. ABD yönetimi İsrail'e açık çek verirken Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının buna karşı çıktığı itiraf edilirken Blinken'ın günah çıkarma çabası bu mail ile ortaya çıktı

İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…

İŞLER KARIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirildi.

İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…

CNN'in haberine göre Blinken, bakanlık çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, 'Birçoğunuz için bu krizin yol açtığı acıların derin bir bedel ödettiğini biliyorum.' ifadesini kullandı.

İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…

Blinken, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ve bu krizde acıya maruz kalan diğer sivillerin görüntülerini görmenin iç burkucu olduğunu belirterek, 'bunu kendisinin de hissettiğini' kaydetti.

Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, 'çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini' belirtti.

Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek 'Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir.' ifadelerine yer verdi.

İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…

ABD'Lİ 100 DİPLOMATTAN BİDEN'IN İSRAİL POLİTİKASINI ELEŞTİREN BİLDİRİ

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı 'yanlış bilgi yaymakla' suçlamıştı.

Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de 'savaş suçları' işlediği belirtilerek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edilmişti.


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