İsrail kendi askerini vurdu! İsrail ordusuna yalvardığı son videosu ortaya çıktı: Lütfen durun!

İsrail'in rehine kurtarmayı hedeflediği yönündeki iddialarının da yalan olduğu ortaya çıktı. Tam 39 gündür aralıksız bir şekilde sivil katleden İsrail'in Hamas'ın rehin aldığı İsraillileri de vurduğu öğrenildi.Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen İsrailli esir kadın askerin videosunu yayımladı.Yayımlanan videoda, Fas asıllı olduğunu söyleyen 'Faul Asiyani' adlı esir kadın asker, '19 Yaşındayım, ben 4 gündür buradayım. Gazze'nin tamamı füze saldırısına maruz kalıyor. Benimle birlikte başka esirler var. Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz.' ifadelerini kullandı.Asiyani, İsrail hükümeti ve ordusuna hitap ederek, 'Lütfen durdurun. Patlamalar buraya çok yakın' dedi.Kassam Tugayları videonun sonunda Asiyani'nin İsrail saldırısı sonrasında öldüğünü gösteren görüntüyü yayımladı.Kassam Tugayları Telegram sayfasından 9 Kasım'da İsrail askeri Faul Asiyani'nin bir İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in, esir takası konusunu ertelediğini belirtti. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, İsrail'le esir takası anlaşması ve sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti.İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayısının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söyledi.Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu 'ertelediğini ve kaçtığını' dile getirdi.Sahadaki çatışmalara ilişkin de bilgi veren Ebu Ubeyde, Filistinli direnişçilerin, İsrail askerlerinin girdiği noktalara sızarak, tanklar ile askeri araçlarını hedef aldığını ve askerlere saldırdığını kaydetti.Son 48 saat içinde 20 İsrail askeri aracını tamamen ya da kısmi olarak imha ettiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, 'İsrailli komutanların direnişi yok etme hayali, yenilgiden kaçıştır.' diye konuştu.Ebu Ubeyde, İzak Şamir ve İzak Rabin'in (eski İsrail başbakanları) de direnişi yok etmeye çalıştığını ve o zaman sayılarının sadece 10'larla ifade edildiğini hatırlattı.İsrail devlet televizyonu KAN, 11 Kasım'da, İsrail ile Filistinliler arasında esir takasını ve Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini içeren bir anlaşmaya varılması için ABD ile Katar'ın arabuluculuğunda yoğun görüşmelerin yürütüldüğünü iddia etmişti.