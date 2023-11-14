İsrail’den El Şifa Hastanesi’nde ölüm çemberi! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Biden’dan yeni açıklama…

ABD'den aldığı destekle tam 39 gündür sivillerin sığındığı her noktaya bombalar yağdıran İsrail, hastanelerin altında Hamas tünelleri olduğu iddiasıyla tanklar ile hastaneleri abluka altına aldı. İsrail, Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ni 'ölüm çemberine' alırken ABD'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor...New York Times'da yer alan haberde, İsrail birliklerinin Gazze'nin ana tıbbi tesisi olan El Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın komuta merkezi olduğunu iddia ettiği yazıldı. Hastane çevresini kuşatan İsrail'e ABD'den ise tepki geldiği belirtildi.Biden'ın 'Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması gerektiğini' söylediği belirtilen haberde, İsrail'in yalanlarına arka çıkıldı.Gazze'den anlık bildirim yapılan haberde, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına da yer verildi. El Şifa Hastanesi'nin 'ölüm çemberinde' olduğu belirtildi. Kuşatma altındaki hastane kompleksine İsrail askeri araçlarının ilerlediği yazıldı.Haberde, hastaların oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken İsrail ordusunun hastane çevresinde operasyonlarını sürdürdüğü yazıldı.El Şifa Hastanesi'nin uydu görüntülerini aktaran gazete, birçok insanın hastane arazisine sığındığını belirtti.Onbinlerce insanın hastanelerin vurulma ihtimalinin daha az olduğu gerekçesi ile buraya sığındığı yazılan haberde, İsrail'in tahliye ısrarına dikkat çekildi.Yaklaşık 8 bin kişinin hastane çevresinde ve otoparkında kamp kurduğu uydudan görüntüleniyor. Ancak İsrail, hastanenin altında geniş bir Hamas tüneli olduğu iddiası ile hastanenin boşaltılmasını istiyor.Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Şifa hastanesinde görev yapan cerrahla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cerrah, önce hastaların tahliye edilmesini talep ettiklerini, hastaları terk etmeyeceklerini söyledi.MSF'nin sosyal medya hesabından dün paylaşılan telefon görüşmesinde, Şifa hastanesinde görev yapan, kimliği açıklanmayan bir cerrahın sözlerine yer verildi. Hastanede yaşananlara ilişkin bilgi paylaşan cerrah, 'Sağlık ekibi ancak hastalar önce tahliye edilirse hastaneden ayrılmayı kabul etti. Hastalarımızı terk etmek istemiyoruz. Yatan 600 hasta, 37 bebek, yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olan bir hasta var, onları bırakamayız. Güvenli bir koridor olduğuna dair bir garantiye ihtiyacımız var çünkü Şifa'dan ayrılmaya çalışan bazı insanlar gördük, onları öldürdüler, bombaladılar, keskin nişancı onları öldürdü' dedi.Hastanede su, yiyecek ve elektriğin olmadığını vurgulayan cerrah, 'Elektriğimiz yok. Hastanede su yok. Yiyecek yok. Solunum cihazları çalışmazsa insanlar birkaç saat içinde ölecek. Hastanenin giriş kapısının önünde çok sayıda ceset var, yaralı hastalar da var, onları içeri alamıyoruz. Ambulansı hastaları getirmesi için gönderdiğimizde, birkaç metre ötede ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında yaralılar var, tıbbi bakım arıyorlar, onları içeri alamıyoruz. Ayrıca hastalara saldıran bir keskin nişancı var. Sıkılan kurşunlarla yaralananlar var, üçünü ameliyat ettik. Durum çok kötü, insanlık dışı. Burası kapalı bir bölge, kimsenin bizden haberi yok. İnternet bağlantımız yok, şimdi beni aramayı başardınız, belki bana tekrar ulaşana kadar 10 kez deneyeceksiniz' ifadelerini kullandı