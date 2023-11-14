Irak'ın kuzeyine terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.