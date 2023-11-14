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Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite öğrencilerine genel seçimler öncesi müjdesi verilen bir defaya mahsus vergisiz telefon ve internet desteği için detaylar belli oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz!" ifadelerini kullandı. Peki ÖTV ve KDV'siz telefon şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? İşte detaylar...

Ekleme: 14.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki başvuru nereden yapılacak şartları neler?

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

IBAN NUMARASI ÖĞRENCİYE AİT OLMALI

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

DESTEK TUTARI IBAN'A YATIRILACAK

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek.

İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak.

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz!' ifadelerini kullandı.

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı


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