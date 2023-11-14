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Beyaz Gazete
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Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak.

Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Ekleme: 14.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Bugüne kadar 30'a yakın liderle telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramını gündeme taşıdı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 9 Kasım'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne de katılan Erdoğan'ın gündeminde yine Filistinli mazlumlar vardı.

Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi

Erdoğan, cumartesi günü de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.

'KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Zirvede İslam ülkelerinin liderlerine ve dünyaya seslenen Erdoğan, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' dedi. Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü barışı sağlamaya yönelik Türkiye'nin yol haritasının ne olacağının sorulması üzerine, diplomasinin imkanlarını kullanacaklarını, görüşmeleri artıracağını ifade etti.

Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi

Başkan Erdoğan, önümüzdeki günlerde, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze'de acil insani ateşkes kararına çekimser oy veren ülkelerin liderleriyle telefonda görüşecek, bu ülkeleri de ateşkese destek veren ülkeler safına çekmeye çalışacak.

Erdoğan, 17 Kasım'da Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan, İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek. 21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirecek Erdoğan, 28 Kasım'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Türkiye'de ağırlayacak. Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE 17 KASIM'DA BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan, 17 Kasım'da Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan, İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek.

21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirecek Erdoğan, 28 Kasım'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Türkiye'de ağırlayacak. Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.


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Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
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