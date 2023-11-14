  • USD: 28,54 - 28,59
  • EURO: 30,52 - 30,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erzurum'da AVM'deki kafeteryada patlama! İş yeri harabeye döndü; 2 yaralı

Erzurum'da bir alışveriş merkezinin zemin katındaki kafeteryada patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iş yeri harabeye döndü. Patlamada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Ekleme: 14.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da AVM'deki kafeteryada patlama! İş yeri harabeye döndü; 2 yaralıErzurum'daki olay saat 22.50 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinin zemin katındaki bir kafeteryada iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şiddetli gürültü ile birlikte iş yerinin duvarları yıkıldı, ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın yaşandığı saatlerde AVM'nin kapalı olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Patlama esnasında olay yerinde bulunan 2 kişi cam kırıklarının isabet etmesi sunucu hafif şekilde yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Palen Doğalgaz şirketine bağlı görevliler, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın yaşanması nedeniyle işyerini toz kapladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından doğalgaz ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
İsrail kendi askerini vurdu! İsrail ordusuna yalvardığı son videosu ortaya çıktı: Lütfen durun!
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
MİT'ten nokta operasyon!
Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etti
Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
'Temiz' dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz
Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Dünya ayağa kalktı: Hepimiz Filistinliyiz
CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
İsrailli uzmanlar kirli planı duyurdu! Filistin'in başına Orta Doğu kiralık katilini getirecekler...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
Cari işlemler üst üste fazla verdi! Bakan Şimşek 'Devamı gelecek' diyerek duyurdu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!