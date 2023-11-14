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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan, İstanbul'da lider eşleriyle 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu zirveye ev sahipliği yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın İstanbul'da pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılacağı "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ev sahipliği yapacak.

Ekleme: 14.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, İstanbul'da lider eşleriyle 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu zirveye ev sahipliği yapacak
Başkan Erdoğan gibi eşi Emine Erdoğan'ın gündeminde, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar, masum çocuklar ve anneler var.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve kadınların da yer aldığı 11 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşlerini harekete geçirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle lider eşlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi ve buradan Gazzeli masumlar için dünyaya mesaj verilmesi kararlaştırıldı.

Gazze'deki masum sivillerin can kaybını azaltmak ve bölgeye barışı getirmek amacıyla yapılabilecekler için daima hazır olduğunu her mecrada dile getiren Emine Erdoğan, bu kez de dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da toplantıya ev sahipliği yapacak.

Emine Erdoğan'ın toplantıda yapacağı açılış konuşmasının ardından her katılımcı lider eşinin de bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

LİDER EŞLERİ İSTANBUL'DAN DÜNYAYA MESAJ VERECEK

Emine Erdoğan'ın himayesinde, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak toplantıya, Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da aralarında olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri katılacak.

Toplantıda, Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenecek.

LİDER EŞLERİ 2009'DA DA EMİNE ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Emine Erdoğan, eşi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'da 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı'na öncülük etmişti.

Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti. Toplantıda Emine Erdoğan 'Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı' metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.
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