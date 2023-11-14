  • USD: 28,54 - 28,59
  • EURO: 30,52 - 30,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...

6 aylık enflasyon oranları ve yeni emeklilik düzenlemesiyle birlikte yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
Ekleme: 14.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıl zamlarında.

2023'ün son demleri yaşanırken, yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren zam heyecanı başladı.

Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranının ardından zamlar kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak.

4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40

TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında ise ekimde, enflasyon aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

Ayrıca Merkez Bankası tarafından yıl sonu en düşük enflasyon oranı beklentisi yüzde 65, en yüksek enflasyon oranını ise yüzde 68 olarak açıklandı.

En düşük enflasyon beklentisi olan yüzde 65'lik oran gerçekleşirse;

Yıl sonu için emeklilere gelecek muhtemel zam oranlarına bakıldığı zaman, en düşük enflasyon beklentisi olan yüzde 65'lik oranın gerçekleşmesi ön görüldüğünde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 37,76 oranında, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 49,45 oranında artış olacak.

En yüksek tahmine göre

Merkez Bankası'nın en yüksek tahmini olan yüzde 68 oranındaki enflasyonun gerçekleşmesi halinde ise SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 40,28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52,19 oranında zam yapılacak. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yılda iki defa artış oranlarına göre yükselmekte.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında 2023'ün ikinci altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak artacak.

Merkez Bankası'nın ikinci 6 aylık dönem için öngördüğü yüzde 37,76'lık enflasyonun gerçekleştiği zaman, en düşük kök ücret olan 5 bin 500'lük rakamın 7 bin 500'ü geçecek.

'Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik'

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız.' ifadelerini kaydetmişti.

En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek

Bu çalışma çerçevesinde emekli aylıklarında yeni bir düzenleme yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması öngörülüyor.

En düşük emekli aylıklarının bu doğrultuda 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
İsrail kendi askerini vurdu! İsrail ordusuna yalvardığı son videosu ortaya çıktı: Lütfen durun!
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
MİT'ten nokta operasyon!
Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etti
Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
'Temiz' dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz
Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Dünya ayağa kalktı: Hepimiz Filistinliyiz
CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
İsrailli uzmanlar kirli planı duyurdu! Filistin'in başına Orta Doğu kiralık katilini getirecekler...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
Cari işlemler üst üste fazla verdi! Bakan Şimşek 'Devamı gelecek' diyerek duyurdu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!