  • USD: 28,58 - 28,63
  • EURO: 30,61 - 30,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 534'üncü günde

Çocukları, terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan gözü yaşlı ailelerin evlat mücadelesi devam ediyor.

Ekleme: 14.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 534'üncü günde
Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Kentte 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eylemde, aileler HDP önündeki çadırda dağa kaçırılan evlatlarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Bin 534'üncü gün

Oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bugün bin 534'üncü güne ulaştı.

Evladı Cahit'in 2015 yılında Lice ilçesinden kaçırıldığını iddia eden İhsan Bayrak, çocuğuna seslendi.

'Yüzünü en son 10 yıl önce gördüm'

Baba Bayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum ne olursa olsun gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Gittiğin yerin sonu yok. Ben senin yüzünü en son 10 yıl önce gördüm. Bizim topraklarımız kanla kazanılmış, bazı ülkelerin oyuncağı olma. Gel teslim ol oğlum. 2015 yılında haberimiz yoktu Lice ilçesinden katılım sağlamış.'
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Sarallar suç örgütü çökertildi! Ali Yerlikaya açıkladı: 24 şüpheli yakalandı
Meral Akşener ve Özgür Özel bir araya geliyor: İttifak konusu ele alınacak
İsrail’den El Şifa Hastanesi’nde ölüm çemberi! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Biden’dan yeni açıklama…
İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: İlk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu!
ABD basını: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere
Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
İsrail kendi askerini vurdu! İsrail ordusuna yalvardığı son videosu ortaya çıktı: Lütfen durun!
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
MİT'ten nokta operasyon!
Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etti
Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
'Temiz' dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz
Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Dünya ayağa kalktı: Hepimiz Filistinliyiz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor