Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 534'üncü günde

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.Kentte 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eylemde, aileler HDP önündeki çadırda dağa kaçırılan evlatlarına teslim ol çağrısında bulunuyor.Oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bugün bin 534'üncü güne ulaştı.Evladı Cahit'in 2015 yılında Lice ilçesinden kaçırıldığını iddia eden İhsan Bayrak, çocuğuna seslendi.Baba Bayrak, şu ifadeleri kullandı:“Oğlum ne olursa olsun gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Gittiğin yerin sonu yok. Ben senin yüzünü en son 10 yıl önce gördüm. Bizim topraklarımız kanla kazanılmış, bazı ülkelerin oyuncağı olma. Gel teslim ol oğlum. 2015 yılında haberimiz yoktu Lice ilçesinden katılım sağlamış.'