Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat tutuklandı!

Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz hafta kara para aklama soruşturmasından tutuklanmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı.Adliyeye sevk edilen ikili ve babası Sezgin Polat, bu kez de güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.