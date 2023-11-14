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CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak

Bursa'da kendisine yaptırdığı kaçak malikâneyle gündeme gelen Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, halka hizmet için yapılması planlanan ve 100 Bin haneye elektrik üretecek olan Entegre Katı Atık Geri Kazanım Tesisine karşı çıktı. Yetmedi, halkı galeyana getirip, "Tesis değil, çöplük yapacaklar" diyerek yalan söyledi.

CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
Ekleme: 14.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
Bursa'nın gözbebeği Nilüfer'de verilen imar onaylarıyla doğayı katleden ve 4 yıl önce ise doğa içinde kendisine kaçak malikâne yaptırırken yakalanan CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırmak için hayata geçirdiği, Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım Tesisine karşı çıktı.

Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı da yanına alarak tesisin yapılacağı Kayapa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi ve halkın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Bölgeye tesis değil çöplük yapılacağı yalanını söyleyen CHP'li Erdem, 'Bu bölgeyi çöp kokusuna mahkûm edecekler, doğayı katledecekler' dedi. Halk buluşmasında doğayı korumaktan bahseden Erdem'in 4 yıl önce aynı bölgede doğanın içine kaçak ultra lüks bir malikâne yaptırdığı ortaya çıkmış ve yıkılmıştı.

100 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Batı bölgesi entegre katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisinin 9 yıl önce başlayan projelendirme süreci tamamlandı. Uzun yıllardır süren bilimsel inceleme ve araştırmaların ardından Kayapa Mahallesindeki maden ocaklarının bulunduğu Kuruçeşme bölgesine yapılması kararlaştırılan tesis, son teknoloji kullanılarak ve kapalı sistemde inşa edilecek. Evsel katı atıkların işlenmiş halinin enerjiye dönüştürüleceği tesiste, 100 Bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Elde edilen ısı ise, bölgede seracılık faaliyetlerinde kullanılacak.

CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak

'HALKA YALAN SÖYLEMEYİN'

Yapılacak olan tesisle ilgili bölge halkının bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmıyoruz. Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Lütfen bölgedeki insanlara doğruları söyleyelim.

Sanki oturmuşuz 3,4 günde buna karar vermişiz gibi algı oluşturmayın. Süreç 2014'te başladı. Son 5 yıldır da çok ciddi inceleme ve araştırmalar yaptık. Türkiye'deki en iddialı projelerden biri. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes 'Allah razı olsun' diyecek' dedi.

'AVRUPA'DA AYNI TESİSLER KENT MERKEZİNDE'

Aynı tesisin birçok Avrupa kentinde ve şehirlerin merkezinde yapıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, 'Los Angeles'te şehrin göbeğinde yapmışlar, uzay üssü gibi duruyor. Avrupa'da şehir merkezinde entegre tesisler var. Yaptığımız tüm inceleme ve araştırmalarda tüm uzmanların ortak kanaati burası.

Bir ilçeye yapılmış tesis olarak düşünmeyin, bu Bursa'nın tesisidir. Ayrıca bu çöp değil, hammaddedir. Burada değerlendirip, ekonomiye kazandırılacak. Yeşilden, çevreden, geri dönüşümden bahsediyorsak altını dolduracak hamleler yapmak lazım. Bu vizyon bir projedir, bir ufuktur. Herkesle iddialı şekilde tartışırım' dedi.

CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
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