Bursa'da vahşet! Köpeğin saldırdığı işçi ağır yaralandı!

Korkunç olay saat 10.00 sıralarında Bursa'nın Mahmudiye Mahallesi'nde yaşandı.İnşaatta çalışan Abdullah M.,(38) markete gitmek için yola çıktı. O sırada hurdacıya ait kangal köpeği, inşaat işçisine saldırdı.Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan genç, kanlar içinde kaldı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda derin yaralar oluşan işçi, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.