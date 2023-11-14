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Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'n talimatı ile AK Parti'de yerel seçimler için aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kampla ilgili açıklamalarda bulunan Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Seçim adaylarının bağışları Gazze'ye AFAD üzerinden gönderilecek" dedi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
Ekleme: 14.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
AK Parti'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır." bilgisini verdi.

Yavuz, teşkilat temayül yoklamasının ise 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 arasında yapılacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Kızılcahamam'daki Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı'nda, geleceğe yönelik genel ve yerel çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak Kızılcahamam'da düzenledikleri kampın devam ettiğini belirtti.

Açıklamasında "Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı'mıza ve Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mıza milletimizin verdiği yetkinin Türkiye Yüzyılı açısından ne kadar kıymetli olduğu bugün daha anlaşılır hale geldi. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler dünyanın bir Türkiye Yüzyılı'na ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Kandemir, AK Parti'yi 2023'e taşırken, büyük bir inanç ve azimle mücadele verdiklerini vurguladı.

Bu mücadeleye omuz veren herkese şükranlarını sunan ve yerel seçimlerde aynı azmi ve kararlığı göstereceklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"İl başkanlarımız ve il koordinatörlerimizin katılımıyla dolu dolu geçen bu kamp sürecinde, çalıştaylarımız, bölge bazlı toplantılarımız ve Genel Başkan Yardımcılarımızın sunumları eşliğinde, geleceğe yönelik genel ve yerel çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Her anından ilham alacağımız kampımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

AK Parti, Milletvekili Genel Seçimlerin ardından gerçekleştirdiği 4. Olağanüstü Büyük Kongre sonrası 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaştı.

Bu kapsamda il ve ilçe başkanları ile bir çalışma kampı düzenleyen parti, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il özelinde çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.

KIZILCAHAMAM'DA YEREL SEÇİM ZİRVESİ
İl Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarıyla istişare sürecini hızlandıran ve şehir buluşmaları ile saha çalışmalarına devam eden AK Parti, 12 Kasım'da da il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile Kızılcahamam'da bir araya geldi.

YEREL SEÇİM SÜRECİ ŞEKİLLENECEK

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seçim hazırlıklarına başlayan partinin çalışma kampında gündem yerel seçimler.

Aday adaylığı başvuruları ile hız kazanacak yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulması planlanan kampta, 81 il başkanıyla görüşülerek yerel seçimlere yönelik yapılan ve incelenen anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden yapılan çalışmaların ele alınıyor.

Kampta, Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sunum yapması bekleniyor.

Değerlendirmeler sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinin şekilleneceği çalışma kampı, 14 Kasım Salı günü sona erecek.

Buna göre yeni ücretler şu şekilde;

Büyükşehir belediye başkan aday adayları 50 bin TL

İl belediye başkan aday adayları 30 bin TL

İlçe belediye başkan aday adayları 20 bin TL

Belde belediyeleri 10 bin TL

Büyükşehir meclis üyesi 10 bin TL

İl genel meclis üyesi 5 bin TL

KADINLARDAN YARISI ENGELLİLERDEN DÖRTTE BİRİ ALINACAK
Bir diğer yandan kadın adaylardan bu ücretlerin yarsının ve engelli adaylardan ise dörtte birinin alınacağı aktarılıyor.

BAĞIŞLAR GAZZE'YE
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz, bağış almaya karar verdik. Büyükşehir belediye başkan adaylarımız 50 bin TL, il belediye başkan aday adaylarından 30 bin TL, ilçe belediye başkan aday adaylarından 20 bin TL, belde belediyeleri ve büyükşehir belediye meclis üyeliği adaylarından 10 bin TL ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından ise 5 bin TL olarak alınması kararlaştırıldı.

Seçim adaylarının bağışları Gazze'ye AFAD üzerinden gönderilecek.

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