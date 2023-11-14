  • USD: 28,54 - 28,59
  • EURO: 30,52 - 30,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı, bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kararına göre; 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi
Ekleme: 14.11.2023 - 08:51 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi
Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu'nun, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar'ın, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok'un, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı'nın atanmasına karar verildi.

BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı, bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Davut Menteş atanırken, İkinci Başkanlığa Mehmet Verim, üyeliklere ise Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ve Tayfun Aksoyak getirildi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine ise Didem Yeter Güler atandı.

Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Gençlik Spor Bakanlığı Müfettişi Erkan Ömeroğlu'nun ataması yapılırken, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu görevden alındı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz Kılınç, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail Akıllı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Erdoğan, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Yusuf Dural atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine ise Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş'ın ataması yapıldı.
Peş peşe gelen ayrılıklar İyi Parti'yi karıştırdı: Bir isim daha istifa sinyali verdi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Tunç Soyer’den PKK’lı Sabri Ok’un yeğenine kadro! Terör şüphelisine belediyede iş verdi!
İsrail kendi askerini vurdu! İsrail ordusuna yalvardığı son videosu ortaya çıktı: Lütfen durun!
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih
Emeklilerin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek...
MİT'ten nokta operasyon!
Filistin gündemli yoğun program! Barış için yeni atak: İşte Başkan Erdoğan'ın diplomasi takvimi
Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etti
Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
'Temiz' dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz
Skandal karar onaylandı! İsrailli olmayanlar 'terörist' ilan edilebilecek
Dünya ayağa kalktı: Hepimiz Filistinliyiz
CHP'li belediyeden büyük skandal! Kaçağa evet hizmete hayır! Dertleri hizmet değil halkı kandırmak
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ülkeye yeni büyükelçi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
İsrailli uzmanlar kirli planı duyurdu! Filistin'in başına Orta Doğu kiralık katilini getirecekler...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
Cari işlemler üst üste fazla verdi! Bakan Şimşek 'Devamı gelecek' diyerek duyurdu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!