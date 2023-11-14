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Beyaz Gazete
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
Ekleme: 14.11.2023 - 00:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
38. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağan Kurultayı yaşanan değişimle değil ortaya dökülen entrikalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi CHP'li Tolgahan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak delege oylarını almak amacıyla CHP kurultayına yaklaşık 1.5 milyar TL aktarıldığını iddia etmişti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

Skandal iddia hakkında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'Öyle bir iddia ortaya atıldı ki bir CHP'li tarafından, gazetelere de yansıdı. Bir para iddiaları ortaya atıldı. Bu para iddialarına göre dört tane döviz bürosu, CHP'nin kongresinin olduğu gece açılıyor. Bu döviz bürolarının isimleri, Taç Döviz, ATS Gold, Karadeniz Döviz ve Servet Döviz... Bu kişiyi CHP'nin üyesi Tolgahan Erdoğan gazetelere beyanat veriyor. Ben oradan size okuyorum. Ve burada 1 buçuk milyar TL karşılığı, yani eski para ile 1 buçuk katrilyon karşılığı bir para dolara çevriliyor.

İddiaya göre sekiz tane araç ile Şişhane'den alınan kişiler, Uber'den kiraladıkları araçlarla bu döviz bürolarına gidiyor. Bu döviz bürolarını açarak 1 buçuk katrilyonun karşılığı dolar alınıyor. Neden dolar alınma iddiası ortada? Çünkü takdir edersiniz ki 1 buçuk katrilyon gibi bir paranın, bir mekana girip dağıtılması imkansız gibi bir durum. Peki bu para nasıl dağıtılacak? Bunlar dolar haline çevrilerek, para küçültülme durumuna gidiliyor. Anlatılan iddia bu yönde. Bakın bunu ben anlatmıyorum. O paralar delegelere dağıtılıyor. İddia bu yönde. Peki, bu paraların dağıtılması yönündeki en önemli kişilerden birisi kim diyorlar? Özgür Karabat... CHP'li Özgür Karabat'ta biliyorsunuz, şu anda mali işlerle ilgili konuların başına geldi. Paraların dağıtılma noktasındaki en önemli etkin isimlerden olduğu ve Marriott Hotel'in içerisinde sürekli olarak, bir gel-git durumlarının olduğu CHP'liler tarafından konuşulan bir iddia.' şeklinde konuştu.

Sözlerini sürdüren Gökçek, 'ATS Gold denilen döviz bürosunun sahibi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül'ün başkanvekilinin damadı... Mehmet Masum Atasal denilen bir kişinin burası ve bu kişi vefat etmiş bunun damadı da şu an başkanvekili olarak görevine devam etmekte. 

Şimdi bu kişinin damadı burada bunlarla, CHP'lilerle zaten görüşen bir kişi. Bu kişi vasıtasıyla bu döviz bürosunun açtırıldığı iddiası gündemde. Şimdi buradan CHP'lilere sormak istiyorum. Gerçekten bu döviz bürolarına kimler gitti? Giden var ise devletin bunun üzerine mutlaka düşmesi lazım.' dedi. 


AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası...
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