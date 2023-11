TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 43'üncü İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Antalya'daki ATGV Hakimevi'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve 81 il müftüsünün katılımıyla yapıldı. Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğini, uzunca süredir fevkalade önemli krizlerle çalkalandığını belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, belki yine uzunca bir süre bu krizlerden kurtulma imkanının çok yakın dönemde mümkün görünmediğini kaydetti.Ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlerin, dünyanın sadece bir bölgesini değil, hemen tamamını kuşattığını, bütün insanların ortak sorunları haline geldiğini belirten Kurtulmuş, 'Ama en az bunlar kadar dünyada bir başka önemli krizin de maneviyat krizi olduğu, insanoğlunun hayata geliş amacının ne olduğunu unutur bir şekilde bu anlamda dünyanın tabiri caizse çivisi çıkmış bir şekilde büyük problemler yaşadığını da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla hem dünyada olanları çok iyi şekilde gözden geçirmek hem de İslam dünyası olarak dünyanın hemen hemen en orta, en stratejik noktasında Fas'tan Endonezya'ya olan coğrafyada yayılmış yaklaşık 2 milyara yakın nüfusuyla büyük potansiyeli olan, ama maalesef dünyanın çivisi çıktığı gibi İslam dünyasında da birliğin, beraberliğin, dirliğin olmadığı ve bu kadar büyük imkanlara rağmen her türlü yoksulluğun, geri kalmışlığın hüküm sürmüş olduğu bir İslam dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla hem dünyada nelerin olup bittiğini çok iyi şekilde sorgulamak, sağlam bir muhasebe yapmak ve aynı zamanda iğnenin ucunu da kendimize batırmamız ve kendimizin de sağlam bir muhasebe yaparak bu süreçlerden nasıl çıkacağımızı fevkalade ciddi bir şekilde tartışmamız gerekir' dedi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in bugün Filistin'de yaptıklarının tam manasıyla bir katliam ve soykırım olduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Başta Amerika olmak üzere Batı dünyasının İsrail'e vermiş olduğu destek, neredeyse 'Görmüyoruz, duymuyoruz, biz anlamıyoruz, siz ne isterseniz onu yapabilirsiniz' diyerek izin vermiş olması ve fevkalade büyük bir askeri güçle, hani 'Evinizi başınıza yıkarız' lafı var ya, insanların evlerine başlarını yıktıkları bir ortamda yaşıyoruz. Hiç şüphesiz İsrail'in büyük bir askeri gücü var, arkasında Amerika'sı, Avrupa'sı, teknolojisi var. Dünyanın neredeyse bütün finans çevreleri, sayılı büyük kuruluşları İsrail'in emrinde ama benim kanaatimde İsrail'in en büyük gücü bunlar değil. İsrail'in en büyük gücü İslam dünyasının çaresizliği, dağınıklığı ve İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumdur. Dolayısıyla her şeyden ve herkesten önce özeleştiri yapması gereken, sağlam bir muhasebe yapması gereken bizleriz' diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açılışta yaptığı değerlendirmelerde, bir asra yakındır kanayan yara halindeki Filistin'in, bugünlerde yine İsrail'in haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Erbaş, 'Müslümanların idaresi altında asırlarca tam anlamıyla Darüsselam olan Kudüs ve çevresi, siyonizmin 75 yıldır devam eden işgali neticesinde bugün insanlığın vicdanını parçalayan acılara sahne oluyor. Daha açık ifadeyle siyonist bir terör örgütü, tüm dünyanın gözü önünde cinayetler işliyor. İşgalci İsrail, tam anlamıyla bir soykırım yapıyor. Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te ve Filistin'in diğer bütün şehirlerinde bir milleti, topyekun yok etmeye çalışıyor. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanışıyor. Kucaklarında cansız yavrularıyla annelerin feryadı gök kubbeyi titretiyor. Her gün yüzlerce aile, dünyanın gözleri önünde bütün fertleriyle birlikte yok oluyor' dedi.Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası bütün kuruluşların, bu vahşeti seyretmekle yetindiğini kaydeden Erbaş, 'Lanet olsun ki, ABD ve Avrupa ülkeleri İsrail'in işlediği katliamlara koşulsuz destek açıklamaları yapıyor. Böyle bir vahşetin karşısında, savunduğunu iddia ettiği bütün değerleri ayaklar altına alan Batı, artık iflas etmiştir. Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de yaşananlar, kendisini dünyanın efendisi zanneden zalim bir terör devletinin insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü bizlere gösteriyor. İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin ardında, esasen kirli ve sapkın bir inanç vardır. Bilmeliyiz ki bunlar, Gazze'yle, Kudüs'le, Filistin'le yetinmeyecekler. Sapkın inançlarının peşinde bütün yeryüzünü yaşanmaz hale getirmeye devam edecekler' diye konuştu.Maddi ve insani yardım faaliyetlerinin büyük hızla devam ettiğini anlatan Erbaş, tüm camilerde yardımlar toplandığını ve tarihi rekor olduğunu belirterek, toplanan yardımları çeşitli şekillerde Gazze'ye, Filistin'e ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. İşgalcileri destekleyen firmalara boykot kararı aldıklarını, halkı da bu boykota davet ettiklerini belirten Erbaş, 'Bu kararımız çok ciddi karşılık buldu ama bu kesintisiz devam etmeli. Buradan hem sizlere hem sizler vasıtası ile bütün milletimize, sesimizin ulaştığı bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Bu boykot hiç kesilmeden devam etmeli' dedi.Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a Mescid-i Aksa'nın yer aldığı ait bir resim hediye etti.