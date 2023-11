Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi

Soykırımcı İsrail tam 38 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor!İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.İşgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.Dünya Sağlık Örgütü 'İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz' açıklamasıyayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.İşgalci İsrail'in N12 televizyon kanalına konuşan Tarım Bakanı Avi Dichter, 37 gündür devam eden İsrail saldırıları için 'Gazze'nin Nekbesi' olarak ifadesini kullandı. 'Gazzelilerin Mısır'a doğru sürülmesinin geçici bir durum mu?' sorusu karşısında konuşan Dİchter, 'Bunun nasıl sonlanacağını bilmiyorum' dedi.Sunucunun 'Bu bir Nekbe mi yoksa geçici bir durum mu?' sorusunu yenilemesi üzerine Dichter 'Nekbeyi tekrar hayata geçiriyoruz, Gazze'nin 2023 Nekbesi ile karşı karşıyayız' dedi.İşte dakika dakika yaşananlar...11.40 Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırıların yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve tutuklama kampanyalarıyla zulme devam ediyor. Bir gecede en az 14 baskın düzenleyen İsrail, Batı Şeria'da 66 yaşındaki İsa el Kadı'yı öldürdü.7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 187 Filistinli öldürüldü ve 2.500'den fazlası tutuklu, çoğu da idari gözaltında. Bu, yargılanmadan tutulabilecekleri veya süresiz olarak suçlanabilecekleri anlamına geliyor.11.30 Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri: Derhal, geçici ve çoklu ateşkes ile Gazze'ye insani koridorların açılmasını talep ediyoruz11.15 Gazze Sağlık Bakanlığı: An itibarıyla Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler faaliyetlerini durdurdu.10.49 Kudüs Tugayları: Kisufim ve Mars askeri bölgelerini yoğun füze salvolarıyla hedef aldık.10.23 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik saldırılar sona ermediği sürece İran bağlantılı gruplara yönelik ek saldırı seçeneğini de dışlamadı.Austin, Seul'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu saldırılar durmalı ve eğer durmazlarsa, o zaman birlikleri korumak için gerekeni yapmaktan bir kez daha tereddüt etmeyeceğiz" dedi.Austin'in yorumları, ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin doğusunda gece boyunca hava saldırıları düzenlediğini açıklamasından saatler sonra geldi.09.20 Soykırımcı İsrail Gazze'de bombardımana devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, özellikle de Gazze'nin merkezinde yaşayanlar, Nuseyrat mülteci kampı ve Han Yunuslar işgalci İsrail'in bombardımanı altında bir gece daha geçirdi.Nuseyrat mülteci kampı yoğun bir şekilde bombalandı, bir cami ve çevre mahalleler de yıkıldı, çok sayıda insan hâlâ enkaz altında.Kuzeyde ise savaşın başından bu yana bombardımanın hedefi olan Cibaliye mülteci kampına yeniden saldırı düzenlendi ve 19 kişi hayatını kaybetti.08:09 İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi.Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin hükümetine bağlı resmi bir kurum olan Esirler Cemiyeti ve sivil toplum örgütü olan Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, 'İsrail Hapishaneler İdaresinin cezaevlerinde tutulan mahkumların toplu transfer operasyonlarını artırmayı sürdürdüğü' kaydedildi.Transferler sırasında taciz işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, çeşitli tacizlere maruz kalanlar arasında, hayatının 44 yılını hapishanede geçirmiş olan Filistinli Nail el-Bergusi'nin (66) de olduğu belirtildi.Açıklamada, 34 yılı aralıksız olmak üzere toplam 44 yıl hapis yatan Bergusi'nin nakil sırasında yaralayıcı darp eylemine maruz kaldığı ifade edildi.Her iki kurum tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumların hapishanedeki bölümler arası, farklı hapishanelere taşınmaları ya da hücre hapsine maruz bırakılmaları şeklinde uyguladığı operasyonlarda tırmanış olduğuna dikkat çekildi.Esirler Kulübü verilerine göre, 7 Ekim sonrasında, ev baskınları, kontrol noktalarında insanların alıkonulmaları olmak üzere İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulan Filistinlilerin sayısı 2 bin 470'e yükseldi.İsrail ordusuna bağlı askerler, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kent, belde ve köylerindeki evlere gece gündüz baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almayı aralıksız sürdürüyor.03:54 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu.ICRC, tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi.Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada 'Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor.' ifadesi kullanıldı00:12 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, '(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor.' ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, 'Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor.' değerlendirmesinde bulundu.Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.