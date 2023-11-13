Skandal gibi olay! Hakeme sinirlenen yönetici VAR odasını bastı

Brezilya Serie A'da oynanan Gremio-Corinthians maçında ilginç bir an yaşandı.Hakemin kararlarına öfkelenen menajer Alessandro Nunes ve diğer kulüp çalışanları, maçın devre arasında VAR odasına girmeye çalıştı.Kızgın bir şekilde odaya girmeye çalışan menajere, görevliler müdahale etti ve Nunes odaya kimse alınmadı.İki takımın da 10 kişi tamamladığı maç, Corinthians'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Her şey ilk yarının ilk altı dakikasında oldu. Corinthianslı Matheus Bidu'nun Gremio sahasına girerken ve kaleye doğru şut çekmeye hazırlanırken arkadan gelen Gremiolu Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında düşmesiyle başladı. Corinthians cephesi penaltı itirazında bulunurken hakem, oyunun devam etmesini istedi.Top oyun alanını terk etmeden Gremio, soldan Lucas Besozzi ile karşı atağa geçti ve Corinthianslı Bruno Mendez'in müdahalesiyle durduruldu. Corinthianslı oyuncu önce sarı kart gördü.VAR incelemesinin ardından hakem, Mendez'i oyundan atınca Corinthians oyuncuları ve teknik direktör Mano Menezes, hem penaltı hem kırmızı kart pozisyonu için yoğun itirazda bulundu.