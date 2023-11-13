Siyonist İsrail'den hasta ve yaralılar için soykırım fermanı! Gazze'de artık ölüler bile sayılamıyor

Siyonist İsrail rejimi Gazze'ye saldırılarını 37'nci günde de sürdürdü. Son 3 gündür hastaneleri kuşatarak keskin nişancılar ve tanklarla hareket eden herşeyi hedef alan İsrail dün Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini ikinci kez hedef aldı.Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurdu.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu.Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Gazze'de 35 hastanenin 20'si hizmet dışı kaldı.Uluslararası Kızılhaç Genel Sekreteri Jagan Chapagain, 'Hastanelerin hizmet dışı kalmasının yıkıcı sonuçları olacak' dedi.Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut 'Şifa Hastanesi önünde cenazeler var.Yakınlarının onlara ulaşma imkanı dahi yok' dedi.Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisi yaşamını yitirdi.Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'nde de İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybetti.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının kesildiğini bildirdi.Şifa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Ahmed Ebu Neda ise hastanedeki dehşet verici durumu anlattı:Az önce iki yaralı geldi, birinin bağırsakları dışarıya çıkmıştı ama hiç bir şey yapamadık.Ameliyathanelerde elektrik yok. İçme suyu bile zor buluyoruz. Durum, kelimenin tam anlamıyla felaket.Durumun bu şekilde devam etmesi, hastalar için soykırım fermanının verilmesi anlamına gelir.Doktorların büyük kısmının bombardıman nedeniyle hastaneyi terk etti.Kısıtlı imkanlar ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle doktorlar yaralılar arasında seçim yapmak ve 10 yaralıdan 1'ini tedavi edip diğerlerini kaderine terk etmek zorunda.Silah sesleri duyuyoruz. Hiçbir iletişim hattı yok. Hastanenin yakınlarında ambulans da görmedik.Doktorlar maruz kaldıkları olaylar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyacak. Hastanede durumun kimsenin tahammül edemeyeceği kadar korkutucu ve dehşet verici.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesinde bir evi bombaladı.Filistinli 'En-Neccar' ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.BM Kalkınma Programı (UNDP), Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler yerleşkesinin bombalandığını açıkladı.Okul olarak kullanılan yerleşkede dev bir çukur açıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda onlarca ölü ve yaralı var.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanelerin hedef alınması; ölü ve yaralı girişlerinin engellenmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının dün ölü ve yaralı sayılarına ilişkin net bir sayı yayınlayamadığı aktarıldı.Ümmetin ve Arap âleminin suskunluğu ve Gazze'ye yardım ulaştıramamaları bizleri en çok acıtan nokta.Direniş çok büyük bir moralle devam ediyor. İsrail basından saklıyor ama öldürülen İsrail askerinin sayısı çok fazla.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Lübnan'ı tehdit etti.Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü.Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir' dedi.İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, 37 gündür yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kuzeyden güneye doğru sürülmesini İsrail'in kurulabilmesi için 1948'de Filistinlilerin vatanlarından sürüldüğü Nekbe'ye benzetti.İsrail'in 'Kanal 12' televizyonunda bir programa katılan Dichter'e sunucu, saldırı altındaki Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine Mısır sınırına doğru sürgün edilmesinin 'geçici bir durum olup olmadığını' yoksa 'savaşın amacının bu mu olduğunu' sordu.İsrail ordusunun operasyon alanındaki nüfusu azaltmak istediğini belirten Dichter, 'Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum' dedi.Sunucu, 'Bu bir Nekbe mi, yoksa geçici bir durum mu?' diyerek sorusunu yinelemesi üzerine bakan, 'Gazze Nekbe'si ile karşı karşıyayız' ifadesini kullandı.Sunucunun 'Gazze Nekbe'si mi?' diye sorması üzerine Dichter, 'Evet 2023 Gazze Nekbe'si' dedi.Tarihi Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan Filistinliler, o günü 'büyük felaket' anlamına gelen 'Nekbe' olarak isimlendiriyor.