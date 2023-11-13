  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 13.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 15 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para trafiği
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde
İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası
İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi: Temaslar yoğunlaşacak
Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
KYK burs sonuçları açıklandı
Siyonist İsrail'den hasta ve yaralılar için soykırım fermanı! Gazze'de artık ölüler bile sayılamıyor
CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
81 ilde 'Çember Operasyonu'! 5 bin 309 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama: CHP'de değişim oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Motorinde indirim yapıldı

Motorinde indirim yapıldı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!