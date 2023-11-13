Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 19°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 21°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş dışında bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 18°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güneyinde, akşam saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KAYSERİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 18°CParçalı çok bulutlu, il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde güneyli, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.RİZE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AĞRI °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluERZURUM °C, 14°CParçalı yer yer çok bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı