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Manisa'dan korkunç görüntüler: Yağış nedeniyle araç nehre uçtu can pazarı yaşandı

Manisa'nın Kula ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Çağlar Uzun ile yanındaki annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen hayatını kaybetti.

Ekleme: 13.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Manisa'dan korkunç görüntüler: Yağış nedeniyle araç nehre uçtu can pazarı yaşandıKaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Çağlar Uzun yönetimindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Gediz Nehri'ne uçarak ters döndü.

Manisa'dan korkunç görüntüler: Yağış nedeniyle araç nehre uçtu can pazarı yaşandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen hafif ticari aracın sürücüsü Çağlar Uzun ile annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen'i çıkardı.

Manisa'dan korkunç görüntüler: Yağış nedeniyle araç nehre uçtu can pazarı yaşandı

Ekipler, Çağlar Uzun ile Naci Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşen Uzun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Acı haberi alıp kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Manisa'dan korkunç görüntüler: Yağış nedeniyle araç nehre uçtu can pazarı yaşandı
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