İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliamlarına yenilerini eklerken farklı yöntemlerle manipülasyon ve dezenformasyon faaliyetleri de yürütüyor. İsrail medyasını bunun için kullanan İsrail, çeşitli metotlarla dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Bunun en büyük örneği ise İsrail medya kuruluşu N 12'in önceki gün yayınladığı haberde ortaya çıktı.İSRAİL MEDYASINDAN FOTOĞRAFLI ALGI OPERASYONUİsrail işgal güçlerinin Gazze'de HAMAS üyelerini yakaladığına dair bir haber N 12 tarafından servis edildi. N 12 haber dilinde 'HAMAS teröristleri' ifadesini kullanarak İsrail askerlerinin HAMAS'lıları yakaladığını, yakalananların ise HAMAS'a dair kritik bilgiler verdiğini yazdı. İsrailli medya kuruluşu bir de yakalandığını söylediği kişilerin fotoğraf karelerini yayınladı.İSRAİL TANKININ YANINDA GÖZLERİ BAĞLI!Yayınlanan fotoğrafta gözleri ve elleri bağlanmış bazı kişiler görülüyor. Gözaltına alındığı ifade edilen kişilerin yanı başında İsrailli askerler ve İsrail tankı bulunuyor. İsrail'in medyayı kullanıp dezenformasyon yaptığını gösteren bu haber ve bu fotoğraf karesinin gerçeği ise bambaşka…İSRAİL MEDYASININ HAMAS ALGISI ELİNDE PATLADI: 'CANLI KALKAN…'İstanbul'da yaşayan Mohammed N Ziara İsrail medyasının aksine İsrail ordusu tarafından Gazze'de gözaltına alınan ailesinin İsrail tanklarına canlı kalkan yapıldığını düşündüğünü açıkladı. Gazzeli doktor Ziara, Gazze'de bulunan ailesinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını öğrendikten sonra Ziara Instagram hesabından bir de açıklama yaptı. Ziara, 'Dün Gazze'deki evime gerçekleşen saldırıda babam ve kardeşlerim İsrail ordusu tarafından rehin alındı. Silahla dövdüler, tüm eşyalarını aldılar, ellerini bağladılar, gözlerini bağladılar. Bugün sabah İsrail web sitesi medyasında kardeşlerimin tankın yanına canlı kalkan olarak bağlandığını gösteren bir fotoğraf gördük' dedi.'ONLARA ULAŞMAYA YARDIMCI OLABİLECEK HERKESİN…'Doktor Ziara birçok kuruluşla iletişime geçtiğini ama bir sonuç alamadığını sosyal medyadan haykırarak dünyaya şöyle seslendi: Onlara ulaşmaya yardımcı olabilecek birçok yerel ve uluslararası kuruluşla iletişime geçtim ancak başarılı olamadım. Nerede ne yaptıklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Şu anda hayattalar mı, ölüler mi bilmiyorum. Onlara ulaşmaya yardımcı olabilecek herkesin benimle iletişim kurmasını rica ediyorum.'İŞTE OLAYIN GERÇEĞİ: SİVİL HALKI 'HAMAS' DİYE GÖZALTINA ALDILARKanada'da yaşayan Gazzeli Shaima Ziara ise İsrail medya kuruluşu N 12'deki fotoğraf karesi hakkında sosyal medya hesabı Twitter/X'den bir açıklama yaptı. Saima Ziara olayın gerçek detaylarını kamuoyuyla şöyle paylaştı: 'Az önce kuzenimin kaçan eşiyle iletişime geçtik ve kendisi bize üzücü detayları anlattı. Şoktayım. İsrail askerleri evimizin kapısını bombaladılar. Bahçemize girdik, ardından birinci kattaki kapımıza füze attı. İki kuzenim, eşleri ve çocukları oradaydı. İsrail askerleri dün (önceki gece) gece amcam ve beş oğlunu kaçırıp evimizden kaybettiler. Onların gözlerini bağladılar, işkence yaptılar, sonra da canlı kalkan olarak aldılar.'SİVİL OLDUKLARINI FOTOĞRAFLAR BELGELEDİShaima Ziara gerçeklerin ortaya çıkması için ayrıntılı bilgiler de verdi. Ziara, gözaltına alınan ve İsrail tarafından 'teröristler yakalandı' diye fotoğrafları medyaya servis edilen kişilerin sivil olduğunu fotoğraflarla belgeledi. Ziara beş kişinin yan yana olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi paylaşarak ' 'Şimdi İsrail kendilerinin terörist olduğunu iddia ediyor, o yüzden size birlikte büyüdüğüm bu güzel adamlardan bahsedeyim. Sağdan ilk adam İslam Ziara. İslam ve ben aynı yaştayız. Kendisi muhasebeci ve yakın zamanda evlendi. Bu soykırım başlamadan önce karısı ve kendisi yeni evlilik hayatının heyecanının yaşayamadılar. İslam, İsrail askerleri tarafından karısının, annesinin ve kız kardeşinin elinden alındı' dedi.'BİRİ MÜHENDİS DİĞERİ MUHASEBECİ… BİRİNİN EŞİ HAMİLE'Ziara İsrail'in rehin aldığı siviller hakkında bilgileri aktarmayı şöyle sürdürdü: 'Hemen yanında ise en büyük ağabeyi Hasan var. İsrail'in iki gün önce öldürdüğü 33 yaşındaki erkek kardeşimle aynı yaşta. O bir mühendis ve Qusai ve Zain adında iki oğlu var. Bize gördükleri dehşeti anlatan eşi Roba, Oxfam'da Kudüs ve Gazze Program Yöneticisi olarak görev yapıyor. Sağdan üçüncü Tarık. O muhasebeci. Eşi Neveen'i o kadar çok seviyor ki, sosyal medyada ona yazdığı aşk mektuplarını okumak her zaman içimi ısıtıyor. Annesinden sonra Sireen adında çok güzel bir kızları var. Eşi şu anda hamile.''BAŞARILI BİR YOUTUBE OYUN YAYINCISIDIR. İSRAİL ASKERLERİ YUSUF'U ÇIRILÇIPLAK SOYDU'Ziara fotoğraf karesinde İsrail'in rehin aldığı akrabalarını anlatarak 'Sağdan dördüncüsü Yusuf. Başarılı bir Youtube oyun yayıncısıdır. 100.000'den fazla abonesi var ve YouTube Gümüş Oynatma Düğmesine sahip. İsrail askerleri Yusuf'u çırılçıplak soydu, üzerine İsrail bayrağı koydu ve fotoğraflarını çekti. Yayınlanan fotoğrafta hala kıyafetsiz' dedi.'AVUKAT OLAN ABED'İ NÖBET GEÇİRDİ, İSRAİL ASKERLERİ KAFASINI TEKMELEDİ'Ziara İsrail'in gözaltına aldığı ve terörist diye lanse ettiği ama sivil olan diğer akrabasını sosyal medyadan anlatırken 'Sağdan beşinci Abed. O bir avukat ve Tuleen adında küçük bir kızla evli. Eşi şu anda hamile. Abed ara sıra nöbet geçiriyor. İsrail askerlerinin saldırısı nöbet geçirmesini tetikledi ve yere düştüğünde İsrail askerleri başını tekmeledi' ifadelerini kullandı.'ONLAR TERÖRİST DEĞİL. EN İNSANLIK DIŞI SÖMÜRGECİNİN İŞGAL ETTİĞİ BİR TOPRAĞIN YERLİSİ OLMALARI ONLARIN SUÇU DEĞİL'Ziara son olarak duygularını şu sözlerle paylaştı: 'İsrail askerleri 5 kuzenimle birlikte babalarını, amcamı da götürdüler. Yayınlanan fotoğrafta görünmüyor. Onlarla birlikte mi olduğunu, sadece fotoğraflanmadığını mı yoksa başka bir yere mi götürüldüğünü bilmiyoruz. Oğlunun düğünündeki o. Kendisi 61 yaşındadır. Bunlar bizim adamlarımız. Babalar, kardeşler, oğullar. Çalışkan ve hayatı seven insanlar. Onları seven aileleri ve çaresizce dönüşlerini bekleyen çocukları var. Onlar terörist değil. En insanlık dışı sömürgecinin işgal ettiği bir toprağın yerlisi olmaları onların suçu değil.'NELER YAŞANDIĞINI TEK TEK ANLATTI: 'EVİN KAPISINI KIRIP…'Ziara sivil akrabalarının gözaltına alındığı gün evde ve sonrasında neler yaşandığını tek tek anlattı: 'Az önce kuzenimin kaçan eşiyle iletişime geçtik ve kendisi bize üzücü detayları anlattı. Şoktayım. İsrail askerleri evimizin kapısını bombaladılar. Bahçemize girdik, ardından birinci kattaki kapımıza füze attı. İki kuzenim, eşleri ve çocukları oradaydı. Onları bir odada topladılar, ardından İsrail askerleri ve keskin nişancılar evimizin önündeki misafir odasını ele geçirdiler. Diğerleri, diğer kuzenimin tek başına kaldığı ikinci kata girdiler. Onu aşağı indirdiler ve geri kalanlarla birlikte birinci katta aynı odaya hapsettiler. Daha sonra askerler üçüncü kata çıktılar; burada amcam, eşi, kızı, iki oğlu, onların eşleri ve torunları evin dış duvarlarına kurşun delikleri açılmış olduğu için evin ortasına sığındılar. Evin kapısını kırıyorlar.''İSRAİL ASKERLERİ ÇİZMELERİYLE KAFASINA VURUYOR… ÇIRILÇIPLAK SOYUP…'Sözlerine devam eden Ziara, 'Kuzenlerimden birinin nöbet geçmişi var. Askerlerin saldırısının şokuyla nöbet geçiriyor ve yere düşüyor. İsrail askerleri onu görünce çizmeleriyle kafasını vurmaya başlıyorlar. Daha sonra hepsini diğerleriyle aynı odaya götürüyorlar. Ofis olarak kullandığımız o küçük odada herkesi topluyorlar. Adamların gözleri bağlanıyor. Daha sonra İsrail askerleri kuzenimi çırılçıplak soyuyor, üzerine İsrail bayrağı koyuyor ve onun fotoğraflarını çekip alay etmeye başlıyorlar. Daha sonra hepsini evlerinden çıkarıp tam karşımızdaki BM okuluna götürüyorlar. Okula girdiklerinde ve okul bahçesinde 30'a yakın İsrail tankı görüyorlar. Bütün erkekleri götürüyorlar' dedi.'KADIN VE ÇOCUKLARI İNSAN (CANLI) KALKANI OLARAK KULLANDILAR'Ziara insanlık dışı olayın detaylarını anlatmayı sürdürdü: 'Daha sonra kadın ve çocukları İsrail tanklarıyla birlikte El Nasr caddesine götürüyorlar. Onlara bu caddede ilerlemeye devam etmelerini ve geri dönmemelerini söylüyorlar. 'Dönersen vurulursun' diyorlar. Dehşete kapılan ve ağlayan kadınlar ve çocuklar sokakta ilerlemeye devam ediyor. Kimse arkasına bakmıyor, İsrail tankları takip ediyor. İnsan kalkanları… Devam ediyorlar, karşı yönden gelen iki Filistinli adamın El Şifa Hastanesi'ne (evimizden çok uzakta değil) ulaşmaya çalıştığını görüyorlar ve onları o yöne gitmemeleri konusunda uyarıyorlar.''SENİ ÖLDÜRECEKLER! GERİ DÖN!'Ziara yaşanan acı hadisede neler yaşandığının detaylarını paylaştı ' 'Arkamızda tanklar var! Seni öldürecekler! Geri dön!' İki adam sığınmak için hastaneye gitmekte ısrar ediyor, ailemin yanından geçtikten sonra İsrail tankı bir top mermisi atıyor ve ikisini de öldürüyor. Kuzenlerim ve çocuklar çığlık atmaya başlıyor. Çocuklar 'Babamı istiyorum' diye ağlıyor. Babalarının akıbetinin ne olduğunu bilmiyorlar. Sokaklarda yürümeye devam ediyorlar ve bize her şeyi yok ettiklerini söylüyorlar. Ayakta kalan ev yok denecek kadar az. Etrafta sadece tanklar ve askerler var. Kuzenimin eşinin ailesinin Gazze şehrinde boşaltılan evine ulaşana kadar yürümeye devam ediyorlar. Şimdilik orada kalacaklar ve gün doğumuyla birlikte başka bir yere taşınmaya çalışacaklar. Amcamın ve kuzenlerimin akıbetini hâlâ bilmiyoruz. Şoktayım.'