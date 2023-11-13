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İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...

Katliamcı İsrail, sivil katliamlarını haklı çıkarmak için algı oyunlarını sürdürüyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, BBC'ye verdiği röportajda çocuk katliamı yaptıklarını açık açık itiraf etti. Katliama gerekçe gösterdiği sözde delil ise şaşkına çevirdi.

İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
Ekleme: 13.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
İsrail çocukları katlettiğini açık açık itiraf etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, BBC'ye verdiği röportajda Gazze'de çocukların neden hedef olduğunu anlattı.

Tam 38 gündür sivilleri katleden İsrail'den akıllara zarar savunmalar geliyor. BBC'ye konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde çocuk odalarının Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını iddia etti.

İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...

Eline Adolf Hitler'in 'Kavgam' adlı kitabının Arapça edisyonunu alan Herzog, kitabı birkaç ay önce silahlı bir saldırganın cesedinin üzerinde bulduklarını söyledi.

Kitapta bazı bölümlerin işaretlendiğini söyleyen Herzog, kitabın bulunduğu yerin bir çocuk odası olduğunu iddia etti.

Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıların sorulması üzerine ise İsrail'in her şeyi saptırdığı iddiasında bulundu. Hastanede elektriğin olduğunu söyleyen Herzog, burada çok büyük bir Hamas üssü olduğunu iddia etti. Gazze'deki vatandaşların başka hastanelere gitmesi gerektiğini söyleyen Herzog, bölgeyi hassas bir şekilde koordine ettiklerini iddia etti.

İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
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İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
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