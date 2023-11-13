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İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!

İngiliz basınına göre, Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
Ekleme: 13.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
İngiltere'de İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı. BBC'de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın üst düzey ekibinde görev değişikliği yapması bekleniyor. Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini 'taraf tutmakla' suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!

FİLİSTİN HAZIMSIZLIĞI

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Londra'da 5 haftadır düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşleriyle ilgili, 'Bu böyle devam edemez.' değerlendirmesini yaptı

Braverman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların Ateşkes Günü kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerde Londra polisinin gösterdiği performansı övdü.

İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!

Yaşanan şiddet olaylarında bazı polislerin yaralandığını kaydeden Braverman, yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları 'hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan' şeklinde yorumladı.

Braverman, 'Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez.' ifadelerini kullandı.

Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, 'Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor.' ifadelerine yer veren Braverman, kentteki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini belirtti.

İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!

AŞIRI SAĞCILARIN SALDIRISINDA 9 POLİS YARALANMIŞTI

Londra Metropolitan Polisi, dün iki farklı gerekçeyle kentin farklı yerlerinde toplanan Filistin destekçileri ve aşırı sağcıların bir araya gelmemesi için binlerce polisin görev aldığını, aşırı sağcıların saldırılarında 9 polisin yaralandığı açıklamıştı.

Polis, yüz binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde ise yaklaşık 150 kişilik bir grubun ayrılarak taşkınlık yaptığını belirtmişti. Aşırı sağcılar, yürüyüşten ayrılanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırılar da yapmış, yürüyüş güzergahına ulaşmak isteyen 82 aşırı sağcı gözaltına alınmıştı.

İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!

Polis ayrıca, Filistin'le dayanışma yürüyüşünde, aşırı sağcıların eylemlerinde olduğu gibi fiziki şiddet olaylarının yaşanmadığını duyurmuştu.

FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN 'NEFRET YÜRÜYÜŞÜ' DEMİŞTİ

Londra'da 14 Ekim'den beri her cumartesi düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşlerinin Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefikler ile Almanya arasında imzalanan ateşkesin yıl dönümüne denk gelmesi üzerine Başbakan, İçişleri Bakanı ve Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşün ertelenmesini istemişti.

İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!

Ateşkes Günü olarak geçen 11 Ekim'de Filistin yürüyüşü yapmayı Başbakan Rishi Sunak, 'provokatif ve saygısızca' olarak nitelendirirken Braverman ise yürüyüşlerle ilgili 'nefret yürüyüşü' açıklaması yapmıştı. Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşe izin vermemesi yönündeki çağrılara ise yürüyüşü engellemek için yeterli kanıt ve yasal gerekçe olmadığını açıklamıştı.

Ateşkes Günü olarak geçen 11 Ekim'de Filistin yürüyüşü yapmayı Başbakan Rishi Sunak, 'provokatif ve saygısızca' olarak nitelendirirken Braverman ise yürüyüşlerle ilgili 'nefret yürüyüşü' açıklaması yapmıştı. Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşe izin vermemesi yönündeki çağrılara ise yürüyüşü engellemek için yeterli kanıt ve yasal gerekçe olmadığını açıklamıştı.


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