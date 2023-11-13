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Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor

7 Ekim'den bu yana saldırılarını artıran İsrail ordusu, hastanelere bomba yağdırıyor. Elektrik, su ve akaryakıt ablukası nedeniyle sağlık çalışanları, yoğun bakımdaki hastalara saatlerce suni teneffüs yapmak zorunda kaldı.

Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
Ekleme: 13.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
Gazze 38 gündür sistematik olarak saldırıya uğruyor.

İsrail ordusunun gece-gündüz devam eden bombardımanında siviller hedef oluyor. Can kaybında bilanço giderek ağırlaşırken, bölgedeki elektrik, su ve akaryakıt yetersizliği müdahaleleri ve yaşamı tamamen zorlaştırıyor.

Ölüme terk edildiler

Bu süreçte hastaneler de saldırıya uğruyor. Hal böyle olunca yaralıların tedavileri aksıyor. Öyle ki kimi hastalar ölüme dahi terk edilmek durumunda kalıyor.

Hastanelere bomba yağıyor

Cuma akşamı İsrail uçakları Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail'in son saldırılarında yaralanan Filistinli siviller, 13 Kasım 2023'te Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesindeki Endonezya Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Çocuklar başta olmak üzere yaralılar yerlerde tedavi edilmek durumunda kaldı.

Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor

Ölü sayısı 11 bini aştı

İsrail, Filistinli direniş grubu Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısından bu yana, hastaneler, konutlar ve ibadethaneler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ne aralıksız hava ve kara saldırıları başlattı. 4 bin 506'sı dahil en az 11 bin 78 Filistinli öldürüldü

Resmi rakamlara göre İsrail'de ölenlerin sayısı ise bin 200 civarında.

Saatlerde suni teneffüs yaptılar

Bölgedeki Şifa Hastanesi de bu süreçte saldırıların hedefi oldu. Elektrik ve suyun olmadığı hastanede, solunum cihazları durunca doktorlar bir kez daha zorlu bir mücadele için harekete geçti.

Sağlık çalışanları, yoğun bakımdaki hastalara saatlerce suni teneffüs yapmak zorunda kaldı. İsrail'in İsrail'in elektrik ve yakıt ablukası nedeniyle karanlığa gömülen hastanede, kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybettiği de öğrenildi.

Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
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