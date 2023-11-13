  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze Nzamvita'nın hayatı tüm dünyayı şaşkına çeviriyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış. Kendisi daha önce verdiği röportajda şöyle demişti: "Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." dedi. İşte 71 yaşındaki adamın kadınlardan uzak durmasının sebebi…

Ekleme: 13.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…
Evinin çevresine 15 metrelik çit çekti! Tek derdi kadınlardan uzak durmak… Ruanda yerlisi Afrikalı Kalitze Nzamvite 55 yıldır yalnız başına yaşıyor. Kadınları görmemek için evinde kendini sürekli karantinaya alan yaşlı adamın konuyla ilgili açıklaması ise herkesi daha da şaşırttı. İşte detaylar;

TAM 55 YILDIR YALNIZ YAŞIYOR

Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze'nin hayatı duyanları şaşkına çeviriyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış.

Yaşlı adam daha önce verdiği röportajda ''Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir.' Demişti.

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Nzamwita karşı cinsten korktuğunu açıkça itiraf ediyor. Ancak işin tuhafı, kadın korkusundan kendini evine hapseden Kalitze Nzamwita'nın hayatını sürdürmesi sağlayan yine köyün kadınlarının olması.

Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı.

KADIN GÖRÜNCE KENDİNİ EVE KİTLİYOR!

Köyün kadınlarından herhangi birini evin yakınında görürse evi içeriden kilitlediği evi ancak gittiklerinden emin olduktan sonra açtığı söyleniyor. Raporlara göre 'jinofobi' adı verilen bir zihinsel rahatsızlığı var.

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Bu rahatsızlığın en önemli belirtisi kadınlara karşı duyulan mantıksız korkudur. Ancak Jinofobi, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında tanınmamaktadır.
Jinefobi rahatsızlığı olan Nzamwita, kadın görünce panik atak geçirme, aşırı terleme, kalp atışının hızlanması, nefes darlığı gibi sorunlarla karşılaşıyor.




TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para trafiği
İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası
İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi: Temaslar yoğunlaşacak
Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
KYK burs sonuçları açıklandı
Siyonist İsrail'den hasta ve yaralılar için soykırım fermanı! Gazze'de artık ölüler bile sayılamıyor
CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
81 ilde 'Çember Operasyonu'! 5 bin 309 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama: CHP'de değişim oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
MSB duyurdu: 165 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Motorinde indirim yapıldı

Motorinde indirim yapıldı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!