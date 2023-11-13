Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze Nzamvita'nın hayatı tüm dünyayı şaşkına çeviriyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış. Kendisi daha önce verdiği röportajda şöyle demişti: "Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." dedi. İşte 71 yaşındaki adamın kadınlardan uzak durmasının sebebi…

Evinin çevresine 15 metrelik çit çekti! Tek derdi kadınlardan uzak durmak… Ruanda yerlisi Afrikalı Kalitze Nzamvite 55 yıldır yalnız başına yaşıyor. Kadınları görmemek için evinde kendini sürekli karantinaya alan yaşlı adamın konuyla ilgili açıklaması ise herkesi daha da şaşırttı. İşte detaylar;Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze'nin hayatı duyanları şaşkına çeviriyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış.Yaşlı adam daha önce verdiği röportajda ''Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir.' Demişti.Nzamwita karşı cinsten korktuğunu açıkça itiraf ediyor. Ancak işin tuhafı, kadın korkusundan kendini evine hapseden Kalitze Nzamwita'nın hayatını sürdürmesi sağlayan yine köyün kadınlarının olması.Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı.Köyün kadınlarından herhangi birini evin yakınında görürse evi içeriden kilitlediği evi ancak gittiklerinden emin olduktan sonra açtığı söyleniyor. Raporlara göre 'jinofobi' adı verilen bir zihinsel rahatsızlığı var.Bu rahatsızlığın en önemli belirtisi kadınlara karşı duyulan mantıksız korkudur. Ancak Jinofobi, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında tanınmamaktadır.Jinefobi rahatsızlığı olan Nzamwita, kadın görünce panik atak geçirme, aşırı terleme, kalp atışının hızlanması, nefes darlığı gibi sorunlarla karşılaşıyor.