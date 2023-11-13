CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet

Yeni MYK'da genel sayman olarak görevlendirilen Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyar lira bedelli ihaleleriyle gündeme oturmuştu.Bakım-onarım çalışmalarını içeren 19 ayrı ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşulmuştu. 2019-2023 yıllarını kapsayan ihalelerin belgeleri, yazılı ve görsel yayın organlarında da geniş yer almıştı.Milyar liralık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı. Yine bu süreçte otobüs arızalarının sayısı ise resmi verilere göre 500 bini aştı.İstanbulluların kafasında soru işareti bırakan ihale süreçleri sonrası Karabat 2 ay önceki bir paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. CHP'nin İBB başkan adayı bile belli değilken İmamoğlu'nu önde olduğunu gösteren bir anket paylaşan Karabat, tepkilerin hedefi oldu.Paylaşımında İmamoğlu'nun "yüzde 63-64 ile tekrar kazanacağını" ima ederek algı operasyonuna girişen Karabat'ın bu hamlesi, "4.1 milyar liralık tweet" yorumlarını da beraberinde getirdi.Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine önce Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı oldu.İmamoğlu'nun Karabat konusunda Özgür Özel'den ısrarla MYK'da yer istediği öne sürülüyordu. CHP'de en kritik görevlerden birine getirilen Karabat'ın İmamoğlu ile de kısa süre önce durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.Öte yandan CHP'nin yeni Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı hakkında da ilginç bilgiler ortaya çıktı. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda başkan seçilen avukat Turan Taşkın Özer ile ilgili iddiayı ortaya atan isim ise Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı ve değişimcilere karşı tavırlarıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan oldu.Erdoğan, Özer'in Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Beylikdüzü WhatsApp gruplarında küfür ettiğini iddia ederek sosyal medyadan yüklendi.Erdoğan, ilçe başkanlığına Özer'in ihraç edilmesi talebiyle şikâyet dilekçesi düzenlendiğini, CHP İstanbul Disiplin Kurulu'na dilekçe ile ilçeden başvuranlar olduğunu gösteren belgeleri paylaşarak şunları söyledi: "Genel Başkana küfür eden adam disiplin kurulu başkanı... İBB'nin kamu kaynakları ile devirebildikleri Genel Başkanına ağır hakaretlerde bulunan ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun 3-5 avukatından birisi olan Taşkın Özer adlı zât CHP Disiplin Kurulu Başkanı yapılmış."