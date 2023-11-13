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CHP’li belediyede büyük skandal: Barınakta aç kalan köpekler, yavru köpekleri yedi

Adil Kırgöz yönetimindeki CHP’li Dikili belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki olay infial yarattı.

CHP’li belediyede büyük skandal: Barınakta aç kalan köpekler, yavru köpekleri yedi
Ekleme: 13.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyede büyük skandal: Barınakta aç kalan köpekler, yavru köpekleri yedi
Belediyeye bağlı olan hayvan rehabilitasyon merkezinde yavru köpekler, büyük köpeklerin yanına bırakıldı. Aç bırakılan büyük köpeklerin ise yavru köpekleri yediği görüntülendi.

CHP'li Dikili Belediyesi'nde yaşanan skandalların sonu gelmiyor. Bölgede peş peşe gündeme gelen şikayetler sürerken, hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan vahşet Dikili'nin sokak hayvanları için de yaşanması mümkün olmayan bir yere dönüştüğünü gün yüzüne çıkardı.

Hayvanseverler, daha önce CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e ulaşmaya çalıştığını ancak kendisinden hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını belirtti. Bölge halkının Kırgöz'e yönelik tepkileri giderek büyürken, belediye yönetimindeki son vahşet infiale neden oldu.

Kameralara yansıyan görüntülerde aç bırakılan büyük köpeklerin, önlerine konulan yavru köpekleri yediği ortaya çıktı. Belediye yönetimindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki diğer hayvanların durumu hakkında ise hiçbir bilgiye ulaşılamıyor.
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