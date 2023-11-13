Başkan Erdoğan'dan şehit polis Lütfü Baykar'ın ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit polis memuru Baykar'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Baykar, Maltepe ilçesindeki görevi sırasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.