Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:'Merkezimizi Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde hizmete hazır hale getirdik. Uydularımıza yedeklilik yapmak amacıyla 13.2 metre çapında anten, alış ve veriş alt sistemlerini içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek.Türkiye uydu ve uzay çalışmalarında uluslararası bir oyuncu olma yolundadır.Türksat 5A 28 Haziran 2021'de göreve başlamıştı. Türksat 5B de 15 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'nin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir.Türksat dünyada ilk 22 uydu operatörü arasında yer almaktadır.İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz.Türksat 6A hizmete başladığında diğer uydularımızla kapsanamayan Güney Doğu Asya ile hizmet sunarak bölgedeki lider konumumuzu güçlendireceğiz.Türkiye genelinde 4.7 milyon haneye kablo TV ve internet hizmeti veriyoruz.Uydu yer sistemleri yedeklilik merkezinin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'