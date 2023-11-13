  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı

Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Merkezimizi Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde hizmete hazır hale getirdik. Uydularımıza yedeklilik yapmak amacıyla 13.2 metre çapında anten, alış ve veriş alt sistemlerini içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek" açıklamalarında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Ekleme: 13.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

'Merkezimizi Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde hizmete hazır hale getirdik. Uydularımıza yedeklilik yapmak amacıyla 13.2 metre çapında anten, alış ve veriş alt sistemlerini içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek.

Türkiye uydu ve uzay çalışmalarında uluslararası bir oyuncu olma yolundadır.

Türksat 5A 28 Haziran 2021'de göreve başlamıştı. Türksat 5B de 15 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'nin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir.

Türksat dünyada ilk 22 uydu operatörü arasında yer almaktadır.

İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz.

Türksat 6A hizmete başladığında diğer uydularımızla kapsanamayan Güney Doğu Asya ile hizmet sunarak bölgedeki lider konumumuzu güçlendireceğiz.

Türkiye genelinde 4.7 milyon haneye kablo TV ve internet hizmeti veriyoruz.

Uydu yer sistemleri yedeklilik merkezinin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'

Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para trafiği
İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası
İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi: Temaslar yoğunlaşacak
Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
KYK burs sonuçları açıklandı
Siyonist İsrail'den hasta ve yaralılar için soykırım fermanı! Gazze'de artık ölüler bile sayılamıyor
CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
81 ilde 'Çember Operasyonu'! 5 bin 309 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama: CHP'de değişim oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
MSB duyurdu: 165 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Motorinde indirim yapıldı

Motorinde indirim yapıldı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!