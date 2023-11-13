Ayşenur Parlak kurtarılamadı! Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri dağladı…

Ayşenur Parlak, bugün aramızdan ayrıldı… 12 yaşından bu yana kanserle savaşan Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde fenalaşmıştı. Yoğun bakıma alınan Parlak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan Savaş Parlak duyurdu.Eşinin fotoğrafını paylaşan Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim.Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış.Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için.Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.1986 yılında İzmir'de doğan Ayşenur Parlak, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak iş hayatına başlamıştı.Üniversitede tanıştığı eşiyle evlilik hazırlıkları yaparken meme kanserine yakalanmıştı.12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak'a 33 yaşında kolon kanseri teşhisi konmuştu.Genç kadından geriye en mutlu günlerinde çekilen kareleri kaldı...