Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.Tanık beyanı, ankesörlü telefon görüşmesi ve örgüt ile iltisaklı iş yerlerinde sigorta kaydı bulunan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’nce operasyon başlatıldı.