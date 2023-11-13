  • USD: 28,54 - 28,59
  • EURO: 30,52 - 30,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

32 ilde 'Narkogüç' operasyonu! Aralarında suç örgütü lideri de var

Ankara merkezli 32 ilde yapılan 'Narkogüç' operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri Jumakhan Ulus'un (33) da aralarında olduğu 102 kişi tutuklandı.

Ekleme: 13.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
32 ilde 'Narkogüç' operasyonu! Aralarında suç örgütü lideri de var
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, liderliğini Afganistan uyruklu Jumakhan Ulus'un yapığı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 32 ilde 9 Kasım'da operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti, suç gelirini aklama gibi faaliyetlerde bulunan örgütün elebaşı ile beraber 110'u yabancı uyruklu 243 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmada, lider ve yönetici kadrosunun taşınır taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. Ayrıca 33,5 kilogram uyuşturucu, 6 bin 659 uyuşturucu hap, 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin bir kısmı adliyeye sevk edildi. Jumakhan Ulus ile beraber 102 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 46 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
Cari işlemler üst üste fazla verdi! Bakan Şimşek 'Devamı gelecek' diyerek duyurdu
CHP’li belediyede büyük skandal: Barınakta aç kalan köpekler, yavru köpekleri yedi
İzmir, Çanakkale ve Muğla'yı sağanak vurdu! Caddeler göle döndü: Tatilciler tahliye edildi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para trafiği
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde
İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası
İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi: Temaslar yoğunlaşacak
Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
KYK burs sonuçları açıklandı
Siyonist İsrail'den hasta ve yaralılar için soykırım fermanı! Gazze'de artık ölüler bile sayılamıyor
CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
81 ilde 'Çember Operasyonu'! 5 bin 309 kişi yakalandı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Motorinde indirim yapıldı

Motorinde indirim yapıldı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!