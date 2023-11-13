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3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu, HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş ve HEDEP Mersin Milletvekili Bozan'a ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ekleme: 13.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Enis Berberoğlu'nun davası

Berberoğlu, 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 14 Haziran 2017 tarihinde MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Can Dündar'a sızdırdığı suçlamasıyla yargılandığı davada yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Berberoğlu, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi, 2023 yılında Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Berberoğlu, 30 Kasım 2023 tarihinde yeniden milletvekili olarak Meclis'e döndü.

Meral Danış Beştaş'ın davası

Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'örgüt kurma ve yönetme' iddiasıyla Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.
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