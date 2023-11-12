Muğla Büyükşehir’den halka zorbalık! Köylüleri darp edip, salondan çıkardılar

Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED raporu, köylülerin ve çevrecileri açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. Bunun üzerine Menteşe Belediyesi, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine verdiği ruhsatı iptal etti ve mühürledi.Çimento fabrikasına karşı mücadele eden köylüler ve çevreciler, fabrika alanındaki 1/5000 ölçekli imar planının iptalini talep etmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis toplantısına katıldı. Muğla Büyükşehir, köylüler ve çevrecilerin arasına barikat kurdu.Vatandaşlar, barikata rağmen söz konusu imar planının iptalini talep ederek meclis gündemine alınmasını talep etti. Konunun gündem maddesi olarak görüşülmesi talebi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Belediye, vatandaşların bu talebine kulak tıkadı. Bunun üzerine köylüler halka barikat kurulmaması gerektiğini savunarak barikatı açtılar. Çıkan arbedede büyükşehir zabıtaları, köylüleri engellemeye çalıştı.Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri alana dahil edildi. Köylüler alanı yuhalayarak "deştin çayı özgür akacak" sloganlarıyla alanı terk edip sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizler Muğlalılar olarak, bundan sonraki süreçte hem Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini hem de Menteşe Belediye Meclis üyelerini takip listemize alıyoruz. Meclis üyeleri üzerlerindeki sorumluğu kimseye atmamalı, herkes kendi vicdanını ve aklını kullanarak, Muğlalılara karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.